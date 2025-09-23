भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होती है बिजली, जानें किस पायदान पर है आपका State

2 . 1. गुजरात - 63,787.97 मेगावाट (64 गीगावाट)

2

गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा खासतौर से सौर और पवन ऊर्जा के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के कारण पहले स्थान पर है. राज्य में बंजर भूमि और लंबा समुद्र तट है जिससे सौर पार्कों और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए मददगार है. गुजरात ताप विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक केंद्रों का भी घर है जिन्हें बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जो इसे भारत में बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है.