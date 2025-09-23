FacebookTwitterYoutubeInstagram
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होती है बिजली, जानें किस पायदान पर है आपका State

भारत के कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में बिजली का उत्पादन होता है जो उद्योगों, घरों और बढ़ते बुनियादी ढांचे को ऊर्जा प्रदान करते हैं. आगे हम आपको देश के टॉप 5 बिजली उत्पादक राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं...

जया पाण्डेय | Sep 23, 2025, 04:52 PM IST

1.बिजली पैदा करने वाले टॉप 5 राज्य

बिजली पैदा करने वाले टॉप 5 राज्य
1

बिजली आधुनिक विकास का एक अनिवार्य पहलू है और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बिजली उत्पादन में भारी प्रगति की है. यहां  भारत के टॉप 5 बिजली उत्पादक राज्यों की लिस्ट दी गई है. साथ ही हम आपको बताएंगे कि किन वजहों से ये राज्य बिजली उत्पादन में सबसे आगे हैं.

2.1. गुजरात - 63,787.97 मेगावाट (64 गीगावाट)

1. गुजरात - 63,787.97 मेगावाट (64 गीगावाट)
2

गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा खासतौर से सौर और पवन ऊर्जा के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के कारण पहले स्थान पर है. राज्य में बंजर भूमि और लंबा समुद्र तट है जिससे सौर पार्कों और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए मददगार है. गुजरात ताप विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक केंद्रों का भी घर है जिन्हें बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जो इसे भारत में बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है.

3.2. महाराष्ट्र - 54,464.23 मेगावाट

2. महाराष्ट्र - 54,464.23 मेगावाट
3

अपने विशाल ताप विद्युत संयंत्रों, जलविद्युत परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कारण महाराष्ट्र सबसे अधिक बिजली उत्पादन वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है. भारत की आर्थिक राजधानी होने के नाते राज्य में बिजली की व्यावसायिक और आवासीय मांग बहुत अधिक है. इसके अलावा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कई दूसरे बांध राज्य के बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. 

4.3. राजस्थान – 52,597.24 मेगावाट

3. राजस्थान – 52,597.24 मेगावाट
4

राजस्थान को भारत का सौर ऊर्जा केंद्र कहा जाता है. रेगिस्तानी इलाकों में प्रचुर भूमि और उच्च सौर विकिरण इसे सौर ऊर्जा फार्मों के लिए उपयुक्त बनाते हैं. यहां का भादला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है. पवन ऊर्जा इसकी सराहनीय क्षमता को और बढ़ा देती है.

5.4. तमिलनाडु - 43,912.52 मेगावाट

4. तमिलनाडु - 43,912.52 मेगावाट
5

तमिलनाडु में नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा का एक मज़बूत संयोजन है. यह भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है और इसके पास कई तापीय और जलविद्युत संयंत्र हैं. स्वच्छ ऊर्जा पर इसके ध्यान ने इसे सबसे संतुलित बिजली उत्पादकों में से एक बना दिया है.

6.5. उत्तर प्रदेश - 36,977.29 मेगावाट

5. उत्तर प्रदेश - 36,977.29 मेगावाट
6

भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बिजली की अत्यधिक मांग है. यह राज्य कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ गंगा और दूसरी कई नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं पर भी काफ़ी हद तक निर्भर है. यहां के बढ़ते औद्योगीकरण ने भी बिजली उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

