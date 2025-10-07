FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

भारत के इन 5 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा National Parks, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

उष्णकटिबंधीय द्वीपों से लेकर अल्पाइन घाटियों तक भारत के नेशनल पार्क प्राकृतिक अजूबों की अद्भुत श्रृंखला दिखाते हैं. ये न केवल जैव विविधता की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि स्थायी जीवन और पर्यावरण-पर्यटन के लिए आदर्श भी गढ़ रहे हैं. जानें किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं...

जया पाण्डेय | Oct 07, 2025, 10:30 AM IST

1.भारत के किन राज्यों में हैं सबसे ज्यादा नेशनल पार्क?

भारत के किन राज्यों में हैं सबसे ज्यादा नेशनल पार्क?
भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं. ये देश की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं और विविध वनस्पतियों और जीवों को एक आवास देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं. 

(All Image Credit: Wikimedia Commons)

2.1. मध्य प्रदेश - 11 नेशनल पार्क

1. मध्य प्रदेश - 11 नेशनल पार्क
मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और यह 11 नेशनल पार्क के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है.  यह अपने विशाल जंगलों और बाघों की बढ़ती आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे वन्यजीव पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाता है. कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसे नेशनल पार्क न सिर्फ जैव विविधता से समृद्ध हैं, बल्कि प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट टाइगर पहल का भी हिस्सा हैं. 

3.2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - 9 नेशनल पार्क

2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - 9 नेशनल पार्क
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क हैं जो उसे मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर रखते हैं. इन उद्यानों की विशिष्टता यह है कि ये एक उष्णकटिबंधीय द्वीपसमूह में स्थित हैं और स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का मिश्रण हैं. महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जैसे नेशनल पार्क जीवंत प्रवाल भित्तियों, घने वर्षावनों और दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाने वाली दुर्लभ द्वीपीय प्रजातियों की झलक प्रदान करते हैं.

4.3. असम - 7 नेशनल पार्क

3. असम - 7 नेशनल पार्क
भारत के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित असम 7 नेशनल पार्क का घर है. इनमें काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इसके अलावा मानस, नामेरी और ओरंग जैसे नेशनल पार्क भी जानवरों और पेड़-पौधों को संरक्षण देते हैं. असम न केवल एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है बल्कि यह इस बात का भी उदाहरण है कि पारंपरिक समुदाय और संरक्षण कैसे एक साथ रह सकते हैं.

5.4. केरल - 6 नेशनल पार्क

4. केरल - 6 नेशनल पार्क
पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बसे केरल में 6 नेशनल पार्क हैं जो इसकी समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं. एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार जैसे पार्क अपनी हरी-भरी हरियाली, धुंध से ढकी पहाड़ियों और अनोखे वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं. राज्य के पार्क नीलगिरि तहर, शेर-पूंछ वाले मकाक और भारतीय हाथी जैसी प्रजातियों के लिए आश्रय स्थल हैं.

6.5. उत्तराखंड - 6 नेशनल पार्क

5. उत्तराखंड - 6 नेशनल पार्क
उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं जो इसे संरक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उत्तरी राज्य बनाते हैं. नंदा देवी की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक यह हिमालयी राज्य पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये पार्क हिम तेंदुओं, कस्तूरी मृग, हिमालयी मोनाल और बंगाल बाघों को आवास प्रदान करते हैं. 

