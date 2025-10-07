भारत के इन 5 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा National Parks, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

3 . 2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - 9 नेशनल पार्क

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क हैं जो उसे मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर रखते हैं. इन उद्यानों की विशिष्टता यह है कि ये एक उष्णकटिबंधीय द्वीपसमूह में स्थित हैं और स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का मिश्रण हैं. महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जैसे नेशनल पार्क जीवंत प्रवाल भित्तियों, घने वर्षावनों और दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाने वाली दुर्लभ द्वीपीय प्रजातियों की झलक प्रदान करते हैं.