भारत के इस राज्य से निकलते हैं सबसे ज्यादा फौजी, देखिए टॉप 5 राज्यों की पूरी सूची

1 . फौजियों का गढ़ भी कहा जाता है

1

साल 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश भारतीय सेना का सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है. यहां से कुल 2,18,512 जवान इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं. इस राज्य को फौजियों का गढ़ भी कहा जाता है.