राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव! अब साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा, | 'संघ हर समाज की जरूरत पूरा करने के लिए'- मोहन भागवत | 'संघ का जन्म किसी विरोध से नहीं हुआ'- मोहन भागवत

बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज

IFFI 2025 में सम्मानित होंगे Rajinikanth, इस काम के लिए 'थलाइवा' को दिया जाएगा अवार्ड

18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

9 November Horoscope: आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल 

T20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट की लिस्ट में शामिल हुए अभिषेक शर्मा

एजुकेशन

भारत के इस राज्य से निकलते हैं सबसे ज्यादा फौजी, देखिए टॉप 5 राज्यों की पूरी सूची

भारतीय सेना (Indian Army) की ताकत केवल आधुनिक हथियारों और तकनीक पर ही नहीं, बल्कि उन वीर जवानों पर भी निर्भर करती है जो देश की रक्षा के लिए दिन-रात तैनात रहते हैं. हर राज्य का योगदान इस सेना को मजबूत बनाता है और इसे विश्व की सबसे भरोसेमंद और सशक्त सेनाओं में शामिल करता है. 

राजा राम | Nov 08, 2025, 05:39 PM IST

1.फौजियों का गढ़ भी कहा जाता है

फौजियों का गढ़ भी कहा जाता है
1

साल 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश भारतीय सेना का सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है. यहां से कुल 2,18,512 जवान इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं. इस राज्य को फौजियों का गढ़ भी कहा जाता है. 

2.बिहार

बिहार
2

दूसरे नंबर पर बिहार का नाम आता है. बिहार से लगभग 1,04,539 जवान इंडियन आर्मी में शामिल हैं. इसमें सेना में 75,026, वायुसेना में 22,797 और नौसेना (Navy) में 6,716 जवान शामिल हैं. 
 

3.राजस्थान

राजस्थान
3

तीसरे स्थान पर राजस्थान है. यहां से 1,03,265 जवान भारतीय सेना में हैं. इनमें सेना में 79,481, वायुसेना में 15,559 और नौसेना में 8,725 जवान सेवा दे रहे हैं. 
 

4.महाराष्ट्र और पांचवे

महाराष्ट्र और पांचवे
4

चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और पांचवे पर पंजाब का स्थान है. ये दोनों राज्य भी भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और फौजियों की परंपरा के लिए जाने जाते हैं. 
 

5.विश्व की सबसे सशक्त सेनाओं में शुमार

विश्व की सबसे सशक्त सेनाओं में शुमार
5

इन राज्यों से निकलने वाले जवानों की संख्या में ऐतिहासिक परंपरा, सैन्य प्रशिक्षण केंद्र और युवाओं में देशभक्ति की भावना का बड़ा हाथ है. यही कारण है कि भारत आज विश्व की सबसे सशक्त सेनाओं में शुमार है. 

