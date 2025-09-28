भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 28, 2025, 11:28 AM IST
1.Gen Z की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है भारत
जेनरेशन Z की विशाल आबादी के कारण भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक माना जाता है. जेनरेशन Z में वे लोग आते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है. यह पीढ़ी तकनीक-प्रेमी, महत्वाकांक्षी और नए विचारों के प्रति खुली है, जो उन्हें देश के भविष्य के विकास के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बनाती है.
2.इन 5 देशों में सबसे ज्यादा है Gen Z की आबादी
भारत में कई ऐसे राज्य है जहां जनरेशन Z की बड़ी आबादी रहती है. इंडिया इन पिक्सल्स ने हाल ही में एक सर्वे किया जिसमें जेन जी की आबादी के बारे में विस्तार से बताया गया है. नीचे जेनरेशन Z की सबसे बड़ी आबादी वाले टॉप 5 राज्यों की लिस्ट दी गई है.
3.1. बिहार
अपनी 32.5% आबादी के साथ बिहार इस लिस्ट में टॉप पर है और भारत में सबसे बड़ी जेनरेशन जी आबादी वाला राज्य है. यह राज्य अपनी युवा आबादी जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और किशोर शामिल हैं, के कारण देश के सबसे जीवंत और प्रगतिशील राज्यों में से एक है.
4.2. जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर में 30.8% आबादी जेनरेशन Z की है, जो इसे सबसे ज़्यादा जेनरेशन Z आबादी वाला दूसरा राज्य बनाता है. इस क्षेत्र में शिक्षा, तकनीक और सामाजिक विकास का भविष्य इस विशाल युवा आबादी द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आकार लेता है, जो नए विचारों और ऊर्जा का भी योगदान देता है.
5.3. उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक है, जिसकी 30% आबादी जेनरेशन Z की है. यह तीसरे स्थान पर है. अपनी विशाल युवा आबादी के कारण राज्य में कार्यबल, नवाचार और डिजिटल विकास की अपार संभावनाएं हैं.
6.4. राजस्थान
चौथे स्थान पर राजस्थान में जेनरेशन ज़ेड की आबादी 29.2% है. अपनी आविष्कारशीलता और गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध यहां के युवाओं की मदद से राज्य शिक्षा, पर्यटन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है.
7.5. असम
असम में 28.6% जनरेशन ज़ेड आबादी है और असमिया बच्चे शिक्षा, संस्कृति और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं जिससे राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में मदद मिलेगी. भारत में जनरेशन जी आबादी के मामले में असम पांचवें स्थान पर है.
