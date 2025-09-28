भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

1 . Gen Z की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है भारत

जेनरेशन Z की विशाल आबादी के कारण भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक माना जाता है. जेनरेशन Z में वे लोग आते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है. यह पीढ़ी तकनीक-प्रेमी, महत्वाकांक्षी और नए विचारों के प्रति खुली है, जो उन्हें देश के भविष्य के विकास के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बनाती है.