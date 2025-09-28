FacebookTwitterYoutubeInstagram
विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

Kanya Puja Vidhi: अष्टमी-नवमी को इस तरीके से करें कन्या पूजा, देवी के आशीर्वाद से फले-फूलेगा घर-परिवार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी कब जारी करेगा एनडीए का रिजल्ट? जानें डिटेल्स

एजुकेशन

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

Gen Z आबादी कार्यबल और अर्थव्यवस्था के अलावा देश की संस्कृति, शिक्षा और नवाचार को भी प्रभावित करती है. आज हम आपको देश के उन टॉप राज्यों के बारे में बताएंगे जहां इनकी संख्या सबसे ज्यादा है.

जया पाण्डेय | Sep 28, 2025, 11:28 AM IST

1.Gen Z की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है भारत

Gen Z की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है भारत
1

जेनरेशन Z की विशाल आबादी के कारण भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक माना जाता है. जेनरेशन Z में वे लोग आते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है. यह पीढ़ी तकनीक-प्रेमी, महत्वाकांक्षी और नए विचारों के प्रति खुली है, जो उन्हें देश के भविष्य के विकास के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बनाती है.

2.इन 5 देशों में सबसे ज्यादा है Gen Z की आबादी

इन 5 देशों में सबसे ज्यादा है Gen Z की आबादी
2

भारत में कई ऐसे राज्य है जहां जनरेशन Z की बड़ी आबादी रहती है. इंडिया इन पिक्सल्स ने हाल ही में एक सर्वे किया जिसमें जेन जी की आबादी के बारे में विस्तार से बताया गया है. नीचे जेनरेशन Z की सबसे बड़ी आबादी वाले टॉप 5 राज्यों की लिस्ट दी गई है. 

3.1. बिहार

1. बिहार
3

अपनी 32.5% आबादी के साथ बिहार इस लिस्ट में टॉप पर है और भारत में सबसे बड़ी जेनरेशन जी आबादी वाला राज्य है. यह राज्य अपनी युवा आबादी जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और किशोर शामिल हैं, के कारण देश के सबसे जीवंत और प्रगतिशील राज्यों में से एक है.

4.2. जम्मू और कश्मीर

2. जम्मू और कश्मीर
4

जम्मू और कश्मीर में 30.8% आबादी जेनरेशन Z की है, जो इसे सबसे ज़्यादा जेनरेशन Z आबादी वाला दूसरा राज्य बनाता है. इस क्षेत्र में शिक्षा, तकनीक और सामाजिक विकास का भविष्य इस विशाल युवा आबादी द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आकार लेता है, जो नए विचारों और ऊर्जा का भी योगदान देता है.

TRENDING NOW

5.3. उत्तर प्रदेश

3. उत्तर प्रदेश
5

उत्तर प्रदेश भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक है, जिसकी 30% आबादी जेनरेशन Z की है. यह तीसरे स्थान पर है. अपनी विशाल युवा आबादी के कारण राज्य में कार्यबल, नवाचार और डिजिटल विकास की अपार संभावनाएं हैं.

6.4. राजस्थान

4. राजस्थान
6

चौथे स्थान पर राजस्थान में जेनरेशन ज़ेड की आबादी 29.2% है. अपनी आविष्कारशीलता और गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध यहां के युवाओं की मदद से राज्य शिक्षा, पर्यटन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है.

7.5. असम

5. असम
7

असम में 28.6% जनरेशन ज़ेड आबादी है और असमिया बच्चे शिक्षा, संस्कृति और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं जिससे राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में मदद मिलेगी. भारत में जनरेशन जी आबादी के मामले में असम पांचवें स्थान पर है.

Read More

