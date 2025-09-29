भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

2 . 1. उत्तर प्रदेश

2

उत्तर प्रदेश 33 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य होने के नाते कृषि लोगों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है. यह राज्य उपजाऊ मिट्टी और जल स्रोतों से समृद्ध है, जो इसे गेहूं, चावल, गन्ना और दालों जैसी फ़सलों की खेती के लिए आदर्श बनाता है. यहां के ज़्यादातर परिवार अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं.