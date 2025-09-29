FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

एजुकेशन

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा किसान रहते हैं?

जया पाण्डेय | Sep 29, 2025, 10:36 AM IST

1.भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग?

भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग?
1

भारत के इन राज्यों में सबसे ज़्यादा किसान आबादी है और यहां ज़्यादातर लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है. इन राज्यों में न सिर्फ़ विशाल कृषि भूमि है, बल्कि उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है. जानें सबसे ज्यादा किसान आबादी वाले राज्यों के बारे में डिटेल्स...

2.1. उत्तर प्रदेश

1. उत्तर प्रदेश
2

उत्तर प्रदेश 33 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य होने के नाते कृषि लोगों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है. यह राज्य उपजाऊ मिट्टी और जल स्रोतों से समृद्ध है, जो इसे गेहूं, चावल, गन्ना और दालों जैसी फ़सलों की खेती के लिए आदर्श बनाता है. यहां के ज़्यादातर परिवार अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं.

3.2. मध्य प्रदेश

2. मध्य प्रदेश
3

मध्य प्रदेश को अक्सर भारत का दिल कहा जाता है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था का आधार है. 30 लाख से ज़्यादा किसानों वाला यह राज्य गेहूं, सोयाबीन, दलहन और तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है. सरकार ने सिंचाई और तकनीकी उपयोग में किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं.

4.3. हरियाणा

3. हरियाणा
4

हरियाणा में 27 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिनमें से ज़्यादातर गेहूं, चावल और गन्ने की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं. इस राज्य में कृषि का एक मज़बूत बुनियादी ढांचा है और यह भारत की हरित क्रांति में अग्रणी राज्यों में से एक था. यहां के कई किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को भी अपनाते हैं.

    5.4. तेलंगाना

    4. तेलंगाना
    5

    तेलंगाना में लगभग 18 लाख किसान हैं और यह सबसे तेज़ी से बढ़ते कृषि राज्यों में से एक है. चावल यहां की प्रमुख फ़सल है लेकिन किसान कपास, मक्का और मिर्च भी उगाते हैं. कालेश्वरम जैसी कई सिंचाई परियोजनाओं के ज़रिए यह राज्य बेहतर जल आपूर्ति के ज़रिए अपने किसानों की मदद करता है.

    6.5. राजस्थान

    5. राजस्थान
    6

    राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य होने के बावजूद यहां 15 लाख से ज़्यादा किसान रहते हैं. वे मुख्यतः बाजरा, सरसों और गेहूं जैसी फ़सलें उगाते हैं जो जलवायु और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं. कई किसान खासकर शुष्क क्षेत्रों में पशुधन पर भी निर्भर हैं.

