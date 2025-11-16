ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं

एजुकेशन
राजा राम | Nov 16, 2025, 09:13 PM IST
1.मल्टीटास्किंग की आदत
कई लोग बॉस को इंप्रेस करने के लिए एक ही समय पर कई काम करने लगते हैं. लेकिन यह आपके काम की क्वालिटी को प्रभावित करता है. एक काम पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा बेहतर होता है.
2.फीडबैक न लेना
कुछ लोग अपने तरीके से काम करते हैं और सहयोगियों का फीडबैक लेना भूल जाते हैं. सीखने और सुधारने के लिए रिव्यू और फीडबैक लेना बेहद जरूरी है.
3.गलतियों को न मानना
यदि कोई गलती हो जाए, तो बहस करने के बजाय अपनी गलती स्वीकार करें और उसे दोबारा न दोहराने की ठानें. इससे आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी और विश्वसनीयता बढ़ती है.
4.काम की क्वालिटी पर ध्यान न देना
आपकी योग्यता और उन्नति सिर्फ आपके काम की क्वालिटी पर निर्भर करती है. ऑफिस में ध्यान भटकाने वाली आदतें और आलस्य आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
5.ड्रेसिंग और प्रोफेशनल इमेज
ऑफिस में ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है. तड़क-भड़क वाले या अनौपचारिक कपड़े पहनना आपके पेशेवर इम्प्रेशन को प्रभावित करता है.