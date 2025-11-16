FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं

ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं

Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम

Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम

नए निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन, मिलेगा अच्छा मुनाफा

नए निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन, मिलेगा अच्छा मुनाफा

HomePhotos

एजुकेशन

ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं

आज के कॉम्पिटेटिव ऑफिस माहौल में नौकरी सुरक्षित रखना आसान नहीं है. कई बार छोटे-छोटे व्यवहार आपकी प्रोफेशनल इमेज पर बड़ा असर डाल सकते हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन आदतों से बचना चाहिए ताकि आपकी करियर ग्रोथ सुरक्षित रहे. 

राजा राम | Nov 16, 2025, 09:13 PM IST

1.मल्टीटास्किंग की आदत

मल्टीटास्किंग की आदत
1

कई लोग बॉस को इंप्रेस करने के लिए एक ही समय पर कई काम करने लगते हैं. लेकिन यह आपके काम की क्वालिटी को प्रभावित करता है. एक काम पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा बेहतर होता है. 
 

Advertisement

2.फीडबैक न लेना

फीडबैक न लेना
2

कुछ लोग अपने तरीके से काम करते हैं और सहयोगियों का फीडबैक लेना भूल जाते हैं. सीखने और सुधारने के लिए रिव्यू और फीडबैक लेना बेहद जरूरी है. 
 

3.गलतियों को न मानना

गलतियों को न मानना
3

यदि कोई गलती हो जाए, तो बहस करने के बजाय अपनी गलती स्वीकार करें और उसे दोबारा न दोहराने की ठानें. इससे आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी और विश्वसनीयता बढ़ती है. 
 

4.काम की क्वालिटी पर ध्यान न देना

काम की क्वालिटी पर ध्यान न देना
4

आपकी योग्यता और उन्नति सिर्फ आपके काम की क्वालिटी पर निर्भर करती है.  ऑफिस में ध्यान भटकाने वाली आदतें और आलस्य आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.ड्रेसिंग और प्रोफेशनल इमेज

ड्रेसिंग और प्रोफेशनल इमेज
5

ऑफिस में ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है. तड़क-भड़क वाले या अनौपचारिक कपड़े पहनना आपके पेशेवर इम्प्रेशन को प्रभावित करता है. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार
IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान
IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं
ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं
Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम
Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम
नए निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन, मिलेगा अच्छा मुनाफा
नए निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन, मिलेगा अच्छा मुनाफा
स्काइड्राइवर ने जब सूरज के सामने लगाई छलांग, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Photo
स्काइड्राइवर ने जब सूरज के सामने लगाई छलांग, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Photo
37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते है प्रेरणा
37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते है प्रेरणा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE