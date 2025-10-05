दिल्ली में हैं ये 5 शानदार Botanical Gardens, हरियाली-खूबसूरती के साथ यहां मिलेगा ज्ञान का संगम

6 . गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस

6

सैदुल अजायब में स्थित गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस सभी पांचों मानव इंद्रियों को सक्रिय करते हैं. सुगंधित फूलों वाले क्षेत्रों में टहलते हुए प्राकृतिक कलाकृतियों को आकार देते हुए, झरनों की आवाज़ का आनंद लेते हुए और कलात्मक भित्तिचित्रों को देखते हुए इस उद्यान का अनुभव करें. एम्फीथिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जो इस क्षेत्र के समग्र आकर्षण को बढ़ाते हैं. जब आप इस स्थान पर समय बिताएं तो नारंगी और गुलाबी रंगों से आकाश को रोशन करने तक एक शानदार सूर्यास्त शो का आनंद लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.