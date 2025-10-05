दिल्ली में हैं ये 5 शानदार Botanical Gardens, हरियाली-खूबसूरती के साथ यहां मिलेगा ज्ञान का संगम

न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 05, 2025, 08:50 AM IST
1.ये हैं दिल्ली के टॉप 5 बोटेनिकल गार्डन
भारत की राजधानी दिल्ली अपने प्राचीन अतीत, जीवंत पारंपरिक प्रथाओं और खास भौगोलिक परिवेश को दर्शाती है. दिल्ली में कई बोटेनिकल गार्डन छिपे हैं जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शांत अभयारण्य प्रदान करते हैं. ये प्राकृतिक भंडार पौधों और जानवरों के मेल और शांत वातावरण का शांतिपूर्वक अनुभव करने के लिए आदर्श स्थान हैं.
2.लोधी गार्डन
दिल्ली में प्रकृति प्रेमियों के लिए लोधी गार्डन शहर के केंद्र में स्थित एक प्रमुख स्थान है. लोधी गार्डन सुबह-सुबह ही आगंतुकों का स्वागत करता है. 90 एकड़ में फैले इस उद्यान में ऐतिहासिक लोधी राजवंश की इमारतों के साथ-साथ विस्तृत हरे-भरे प्राकृतिक नज़ारे भी देखने को मिलते हैं. इस उद्यान में पीपल, नीम और बरगद जैसी 100 से ज़्यादा प्रजातियों के पेड़ हैं. साथ ही अनगिनत तितलियाँ और विभिन्न पक्षी भी हैं.
3.द नेशनल बेटेनिकल गार्डन NBRI
नोएडा के पास स्थित नेशनल बोटेनिकल गार्डन को इंडियन बोटेनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है. यह 80 हेक्टेयर में फैला है और इसमें कैक्टस हाउस, पाम हाउस और फ़र्न हाउस के लिए अलग-अलग सेक्शन हैं. हर सेक्शन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों की अनूठी वनस्पति प्रजातियां हैं. जलीय वनस्पतियों और औषधीय पौधों के साथ-साथ यहां दुर्लभ ऑर्किड भी प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है.
4.अमृत उद्यान
राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान भी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. पारंपरिक चारबाग उद्यान डिज़ाइन इन परिदृश्यों की विशेषता हैं, जिनमें सुंदर घास के मैदान और रंग-बिरंगे फूलों के बगीचों के साथ-साथ सजावटी फव्वारे भी हैं. परिसर के प्रमुख उद्यानों में लॉन्ग गार्डन के साथ-साथ सर्कुलर गार्डन और हर्बल गार्डन शामिल हैं.
5.यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क
शैक्षिक अनुभव चाहने वाले लोगों को यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में देशी पौधों के संरक्षण और इकोलॉजी को रिस्टोर करने के प्रयासों को देखने जरूर जाना चाहिए. यह पार्क यमुना नदी बेसिन के लुप्त हो चुके इकोसिस्टम को रि-कंस्ट्रक्ट करने हेतु दो अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होता है जिन्हें नेचर रिजर्व एरिया और विजिटर्स जोन कहा जाता है. इस जगह पर घास के मैदानों और जंगलों के साथ आर्द्रभूमि एक ऐसा आवास बनाती है जहां वन्यजीव प्रचुर मात्रा में पनपते हैं.
6.गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस
सैदुल अजायब में स्थित गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस सभी पांचों मानव इंद्रियों को सक्रिय करते हैं. सुगंधित फूलों वाले क्षेत्रों में टहलते हुए प्राकृतिक कलाकृतियों को आकार देते हुए, झरनों की आवाज़ का आनंद लेते हुए और कलात्मक भित्तिचित्रों को देखते हुए इस उद्यान का अनुभव करें. एम्फीथिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जो इस क्षेत्र के समग्र आकर्षण को बढ़ाते हैं. जब आप इस स्थान पर समय बिताएं तो नारंगी और गुलाबी रंगों से आकाश को रोशन करने तक एक शानदार सूर्यास्त शो का आनंद लें.
