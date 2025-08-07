इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स

1 . आर्थिक मंदी में भी मौजूद रहेंगी ये 5 नौकरियां

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार 2025 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है, जिसमें जीडीपी वृद्धि दर घटकर 1.8% रहने का अनुमान है. 2026 के लिए तस्वीर और भी धुंधली है जिसमें वृद्धि दर घटकर 1.7% रह जाएगी. आज हम आपको वो 5 नौकरियां बताएंगे जो मंदी के दौर में भी मौजूद रहेंगी.