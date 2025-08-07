इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स

ऋषभ पंत का पावरप्ले ऑफ द फील्ड, चायवाले की बेटी के सपनों को दी उड़ान, करेगी BCA की पढ़ाई
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 07, 2025, 08:42 AM IST
1.आर्थिक मंदी में भी मौजूद रहेंगी ये 5 नौकरियां
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार 2025 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है, जिसमें जीडीपी वृद्धि दर घटकर 1.8% रहने का अनुमान है. 2026 के लिए तस्वीर और भी धुंधली है जिसमें वृद्धि दर घटकर 1.7% रह जाएगी. आज हम आपको वो 5 नौकरियां बताएंगे जो मंदी के दौर में भी मौजूद रहेंगी.
2.साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट
आर्थिक मंदी के समय में साइबर हमले बढ़ जाते हैं. कंपनियां और ऑर्गनाइजेशन अपने डिजिटल असेट की सुरक्षा के लिए साइबल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती हैं. इसमें वेतन 90,000 से 130,000 डॉलर प्रति वर्ष के बीच होता है.
3.वकील या कानूनी सलाहकार
अक्सर मंदी के दौरान कानूनी सेवाओं की जरूरत पड़ती है. बैंकरप्सी, लेबर डिस्प्यूट और रेगुलेटरी लिटिगेशन के लिए कानूनी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है. इस पेशे में 110,000 से 135,000 डॉलर प्रति वर्ष के बीच वेतन मिलता है.
4.पुलिस अधिकारी या फायर फाइटर
कानून प्रवर्तन और आपातकालीन सेवाएं बजट कटौती का सामना करने वाली आखिरी संस्थाओं में से हैं. आर्थिक और सामाजिक तनाव के दौरान उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है. इस प्रोफेशन में वेतन सीमा लगभग 60,000 डॉलर प्रति वर्ष होती है.
5.नर्स और फिजिशियन असिस्टेंट
स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतें हमेशा रहती हैं. मंदी के दौरान भी बढ़ती उम्र की आबादी और पुरानी बीमारियों के कारण नर्सिंग देखभाल की मांग अधिक रहती है. ये दोनों ही प्रोफेशनल अस्पतालों और क्लीनिकों में अहम भूमिका निभाते हैं. यहां सैलरी 80,000 से 135,000 डॉलर प्रति वर्ष तक होती है.
6.एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर
बजट कटौती के दौरान भी सार्वजनिक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी रहती है. शिक्षकों की सैलरी को राज्य और म्युनिसिपल टैक्स से फंड किया जाता है. इस प्रोफेशन में वेतन सीमा 50,000 से 66,000 डॉलर प्रति वर्ष के बीच होती है.
