भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 02, 2026, 05:01 PM IST
1.भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा सांप?
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. पश्चिमी घाट की घनी हरियाली से लेकर हिमालय की तलहटी, उत्तर-पूर्वी जंगलों से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों तक देश का विविध भूगोल सांपों के लिए आदर्श आवास उपलब्ध कराता है. यही वजह है कि भारत में सरीसृपों की जैव विविधता बेहद समृद्ध मानी जाती है. आइए जानते हैं वे 5 भारतीय राज्य, जहां सांपों की आबादी और प्रजातीय विविधता सबसे अधिक मानी जाती है.
2.केरल
केरल का वेस्टर्न घाट क्षेत्र विश्व-प्रसिद्ध बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है. यहां सांपों की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें कई अत्यंत जहरीली प्रजातियां जैसे किंग कोबरा, रसेल वाइपर और मलाबार पिट वाइपर भी शामिल हैं. घने जंगल, उच्च आर्द्रता और प्रचुर वर्षा के कारण केरल सांपों के लिए बेहद अनुकूल वातावरण प्रदान करता है.
3.कर्नाटक
कर्नाटक का अगुम्बे क्षेत्र भारत की कोबरा राजधानी के नाम से जाना जाता है. यहां भारतीय कोबरा की बड़ी आबादी पाई जाती है. अगुम्बे न केवल सांपों के लिए बल्कि सरीसृप विज्ञानियों और वन्यजीव शोधकर्ताओं के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है. पश्चिमी घाट का हिस्सा होने के कारण यहां विभिन्न विषैले और गैर-विषैले सांपों की प्रजातियां मिलती हैं.
4.उत्तराखंड
हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड में 30 से अधिक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं. राज्य के जंगल, नदी घाटियां, घास के मैदान और पर्वतीय इलाके सरीसृपों के लिए विविध आवास उपलब्ध कराते हैं. यहां क्रेट, वाइपर और कई पर्वतीय सांपों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं.
5.राजस्थान
राजस्थान का विशाल थार रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र कई सांपों का प्राकृतिक आवास है. यहां सॉ-स्केल्ड वाइपर, रसेल वाइपर और इंडियन कोबरा जैसी भारत की सबसे जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं. अत्यधिक गर्मी और कम पानी के बावजूद ये सांप कठोर परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल चुके हैं.
6.महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जंगलों, पठारी क्षेत्रों और तटीय इलाकों के कारण सांपों की काफी विविध प्रजातियां पाई जाती हैं. सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला और वन क्षेत्र इस राज्य को सांपों के लिए अनुकूल बनाते हैं. यहां कई ऐसी प्रजातियां भी मिलती हैं जो इस क्षेत्र की खास पहचान मानी जाती हैं.
