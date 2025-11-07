विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

बिहार- पटना में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, विरोध करने पर बैंककर्मी को गोली मारी, घायल अविनाश कुमार अस्पताल में भर्ती | 9 नवंबर को उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि | डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की चर्चाओं से विदेश मंत्रालय का इंकार, कहा- सरकार के पास कोई जानकारी नहीं | विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा- अवैध परमाणु गतिविधियां पाक के इतिहास का हिस्सा | कर्नाटक के बेलगावी में किसानों का प्रदर्शन, गन्ना किसानों ने पुलिस पर पथराव किया
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 07, 2025, 03:30 PM IST
1.विदेश से किया इन 5 में से कोई एक कोर्स तो मिलेगी मोटी सैलरी वाली जॉब
आज के समय में नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है इसलिए लगातार खुद को अपडेट रखना और भी जरूरी हो गया है. हर युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ऐसी नौकरी पाना चाहता है जो न सिर्फ़ अच्छी तनख्वाह दे, बल्कि उसका करियर भी सुरक्षित करे. आइए जानें कि आप विदेश में कौन से कोर्स कर सकते हैं.
2.स्वास्थ्य सेवा
स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी नहीं रुकता. चाहे महामारी हो या आर्थिक संकट, डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा विशेषज्ञों की मांग निरंतर बनी रहती है. अगर आप दूसरों की सेवा करते हुए एक सफल करियर बनाना चाहते हैं तो चिकित्सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है.
3.कंप्यूटर साइंस
कंप्यूटर साइंस का दायरा अब केवल कोडिंग तक सीमित नहीं रहा. आज सॉफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा, क्लाउड टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी अपार अवसर मौजूद हैं.
4.एमबीए या बीबीए जैसे कोर्स
अगर आपको टीमों का नेतृत्व करना, प्रबंधन करना और व्यावसायिक विचारों पर काम करना पसंद है तो एमबीए या बीबीए आपके लिए एकदम सही कोर्स है. एमबीए पूरा करने के बाद आप भारत और विदेश की प्रमुख कंपनियों जैसे अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस और मेटा में प्रबंधन की भूमिकाएं पा सकते हैं.
5.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रही है. आज बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या मार्केटिंग लगभग हर क्षेत्र में AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है. अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाते हैं तो शुरुआती कुछ सालों में ही 10 से 20 लाख रुपये का सालाना पैकेज मिल सकता है.
6.इंजीनियरिंग का कोर्स
इंजीनियरिंग लंबे समय से युवाओं का पसंदीदा क्षेत्र रहा है. आज भी यह देश में सबसे लोकप्रिय और आशाजनक करियर विकल्पों में से एक है. केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और एयरोस्पेस जैसी शाखाओं में अपार संभावनाएं हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से