दुनिया में इन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है कद्दू का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 10:07 AM IST
1.दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा होता है कद्दू का उत्पादन?
कद्दू दुनिया भर में भोजन, तेल और सजावट के लिए उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि फसल है. चीन के विशाल खेतों से लेकर यूक्रेन और अमेरिका की उपजाऊ ज़मीनों तक कद्दू का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है. खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल लाखों टन कद्दू का उत्पादन किया जा रहा है.
2.चीन
चीन दुनिया में कद्दू का सबसे बड़ा उत्पादक है जो हर साल लगभग 7.3 मिलियन टन का उत्पादन करता है. देश के विशाल कृषि क्षेत्र खासकर शेडोंग और हेनान जैसे प्रांत बड़े पैमाने पर कद्दू की खेती के लिए जाने जाते हैं. चीनी कद्दू का उपयोग घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए किया जाता है जिससे चीन कद्दू उत्पादन और व्यापार का वैश्विक केंद्र बन गया है.
3.भारत
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कद्दू उत्पादक देश है. यहां हर साल कद्दू का 31 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन होता है. यह सब्ज़ी भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है और देश भर में विविध जलवायु परिस्थितियां कद्दू की खेती के लिए अनुकूल हैं.
4.रूस
रूस सालाना लगभग 1.8 मिलियन टन कद्दू का उत्पादन करता है जो इसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कद्दू उत्पादन करने वाले देशों में से एक बनाता है. रूसी कद्दू उद्योग विविध है. छोटे गांवों के खेतों से लेकर बड़े पैमाने पर संचालित होने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में आपूर्ति करने वाले व्यवसायों तक कद्दू हर कहीं नजर आता है.
5.यूक्रेन
यूक्रेन लगभग 1.2 मिलियन टन कद्दू उत्पादन के साथ वैश्विक कद्दू उत्पादन में चौथे स्थान पर है. देश की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु सूप, मिठाइयों और तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले उच्च गुणवत्ता वाले कद्दूओं के उत्पादन में मदद करती है. पिछले एक दशक में यूक्रेन ने यूरोपीय बाजारों में अपने कद्दू निर्यात में भी वृद्धि की है.
6.अमेरिका
अमेरिका में सालाना लगभग 10.3 लाख टन कद्दू का उत्पादन होता है. इलिनॉय, कैलिफ़ोर्निया और ओहायो कद्दू उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं. कद्दू अमेरिकी संस्कृति में गहराई से रचे-बसे हैं. खासकर थैंक्सगिविंग और हैलोवीन के दौरान इसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे खपत और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलता है.
