दुनिया में इन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है कद्दू का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

1 . दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा होता है कद्दू का उत्पादन?

कद्दू दुनिया भर में भोजन, तेल और सजावट के लिए उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि फसल है. चीन के विशाल खेतों से लेकर यूक्रेन और अमेरिका की उपजाऊ ज़मीनों तक कद्दू का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है. खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल लाखों टन कद्दू का उत्पादन किया जा रहा है.