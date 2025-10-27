FacebookTwitterYoutubeInstagram
Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन

एजुकेशन

दुनिया में इन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है कद्दू का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

कद्दू दुनिया भर में एक प्रिय सब्ज़ी है जो विभिन्न व्यंजनों और संस्कृतियों का अभिन्न अंग है. आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा कद्दू का उत्पादन होता है...

जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 10:07 AM IST

1.दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा होता है कद्दू का उत्पादन?

दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा होता है कद्दू का उत्पादन?
1

कद्दू दुनिया भर में भोजन, तेल और सजावट के लिए उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि फसल है. चीन के विशाल खेतों से लेकर यूक्रेन और अमेरिका की उपजाऊ ज़मीनों तक कद्दू का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है. खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल लाखों टन कद्दू का उत्पादन किया जा रहा है.

2.चीन

चीन
2

चीन दुनिया में कद्दू का सबसे बड़ा उत्पादक है जो हर साल लगभग 7.3 मिलियन टन का उत्पादन करता है. देश के विशाल कृषि क्षेत्र खासकर शेडोंग और हेनान जैसे प्रांत बड़े पैमाने पर कद्दू की खेती के लिए जाने जाते हैं. चीनी कद्दू का उपयोग घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए किया जाता है जिससे चीन कद्दू उत्पादन और व्यापार का वैश्विक केंद्र बन गया है.

3.भारत

भारत
3

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कद्दू उत्पादक देश है. यहां हर साल कद्दू का 31 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन होता है. यह सब्ज़ी भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है और देश भर में विविध जलवायु परिस्थितियां कद्दू की खेती के लिए अनुकूल हैं.

4.रूस

रूस
4

रूस सालाना लगभग 1.8 मिलियन टन कद्दू का उत्पादन करता है जो इसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कद्दू उत्पादन करने वाले देशों में से एक बनाता है. रूसी कद्दू उद्योग विविध है. छोटे गांवों के खेतों से लेकर बड़े पैमाने पर संचालित होने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में आपूर्ति करने वाले व्यवसायों तक कद्दू हर कहीं नजर आता है.

5.यूक्रेन

यूक्रेन
5

यूक्रेन लगभग 1.2 मिलियन टन कद्दू उत्पादन के साथ वैश्विक कद्दू उत्पादन में चौथे स्थान पर है. देश की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु सूप, मिठाइयों और तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले उच्च गुणवत्ता वाले कद्दूओं के उत्पादन में मदद करती है. पिछले एक दशक में यूक्रेन ने यूरोपीय बाजारों में अपने कद्दू निर्यात में भी वृद्धि की है.

6.अमेरिका

अमेरिका
6

अमेरिका में सालाना लगभग 10.3 लाख टन कद्दू का उत्पादन होता है. इलिनॉय, कैलिफ़ोर्निया और ओहायो कद्दू उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं. कद्दू अमेरिकी संस्कृति में गहराई से रचे-बसे हैं. खासकर थैंक्सगिविंग और हैलोवीन के दौरान इसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे खपत और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

