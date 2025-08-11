दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा Universities, जानें किस पायदान पर है भारत

Twitter
आज हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी की संख्या के मामले में दुनिया भर में टॉप पर कौन से 5 देश आते हैं और इनमें भारत किस पायदान पर खड़ा है.

जया पाण्डेय | Aug 11, 2025, 09:39 AM IST

1.यूनिवर्सिटी की संख्या के मामले में टॉप पर हैं ये देश

दुनिया में कुछ खास देश हैं जहां सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं. इन देशों का एजुकेशन सिस्टम और रैंकिंग दुनियाभर में सबसे अच्छी है. अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की तलाश में हैं तो यह स्टोरी आपके बहुत काम आ सकती है.

2.दुनिया के टॉप 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय

आज हम आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हायर एजुकेशन डेटाबेस के मुताबिक बताएंगे कि विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में दुनिया भर में टॉप पर कौन से 5 देश आते हैं और इनमें भारत किस पायदान पर खड़ा है. 

3.अमेरिका

अमेरिका अपने हर राज्य में 4,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ फुल डिग्री प्रोग्राम में टॉप पर है. इसके विशाल और विविध सिस्टम में आर्ट्स कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज से लेकर आईवी लीग और रिसर्च पावरहाउस इंस्टीट्यूट्स तक शामिल हैं.

4.भारत

विकिपीडिया के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता प्राप्त 3,500 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, प्राइवेट और ओपन यूनिवर्सिटी शामिल हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने और तीव्र विस्तार को दर्शाते हैं. 

5.चीन

विकिपीडिया के अनुसार चीन 3,100 से अधिक यूनिवर्सिटी के साथ तीसरे स्थान पर है जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट शामिल हैं. यह शिक्षा के क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और रिसर्च इंटेंसिव कैंपस को दर्शाते हैं.

6.ब्राजील

ब्राजील का हायर एजुकेशन सिस्टम लैटिन अमेरिकी की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है जिसमें सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का एक मजबूत मिश्रण है. साओ पाउलो यूनिवर्सिटी और रियो डी जेनेरियो फेडरल यूनिवर्सिटी जैसे सरकारी इंस्टीट्यूट काफी प्रतिस्पर्धी और रिसर्स फोकस हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी  देश भर में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. 

7.जापान

जापान में यूनिवर्सिटीज का एक विशाल नेटवर्क है जो ट्रेडिशन और रिसर्च को बढ़ावा देते हैं. टोक्यो यूनिवर्सिटी , क्योटो यूनिवर्सिटी और ओसाका यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स टेक्नोलॉजी, इंजनियरिंग और मेडिकल रिसर्च में ग्लोबल लेवल पर आगे हैं. देश की शिक्षा संस्कृति कठोर शिक्षा और नवाचार पर ज़ोर देती है.

