दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा Universities, जानें किस पायदान पर है भारत

6 . ब्राजील

ब्राजील का हायर एजुकेशन सिस्टम लैटिन अमेरिकी की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है जिसमें सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का एक मजबूत मिश्रण है. साओ पाउलो यूनिवर्सिटी और रियो डी जेनेरियो फेडरल यूनिवर्सिटी जैसे सरकारी इंस्टीट्यूट काफी प्रतिस्पर्धी और रिसर्स फोकस हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देश भर में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.