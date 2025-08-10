इन 5 देशों के हैं सबसे अनोखे Nicknames, जानें भारत को किस नाम से बुलाते हैं दुनियावाले

4 . भारत को क्यों कहा जाता था सोने की चिड़िया

प्राचीन और मध्यकालीन काल में भारत वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहां मसालों, कपड़ों और बहुमूल्य रत्नों जैसी मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात होता था. इस व्यापार से अक्सर देश में भारी मात्रा में सोना और दूसरे खजाने आते थे जिससे इसे अपार धन-धान्य की भूमि के रूप में ख्याति मिली. भारत को अक्सर द सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि यह एक विशाल और विशिष्ट भूभाग है जिसकी अपनी अनूठी भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है.