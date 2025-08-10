इन 5 देशों के हैं सबसे अनोखे Nicknames, जानें भारत को किस नाम से बुलाते हैं दुनियावाले
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 10, 2025, 09:53 AM IST
1.किन देशों के अनोखे हैं निकनेम
दुनिया में सबसे अधिक निकनेम रखने वाले देशों की ग्लोबल रैंकिग में अमेरिका पहले नंबर पर है और फिर भारत का नंबर आता है. आज हम दुनियाभर के देशों अनोखे के निकनेम के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे ये निकनेम उन देशों की पहचान को आकार देते हैं...
2.सबसे ज्यादा अमेरिका का है उपनाम
हालांकि दुनिया में सबसे अधिक निकनेम रखने वाले देशों की एक ऑफिशियल ग्लोबल रैंकिंग है लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा निकनेम रखने वाला देश यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका है और इसके बाद भारत का नंबर आता है. अमेरिका को दुनिया के स्तर पर कई निकनेम से जाना जाता है जिसमें अंकल सैम, द स्टेट्स, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और लैंड ऑफ द फ्री शामिल है.
3.भारत का उपनाम भी है खास
आज हम दुनियाभर के देशों अनोखे के निकनेम के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे ये निकनेम उन देशों की पहचान को आकार देते हैं. भारत को आमतौर दो अहम निकनेम से जाना जाता है गोल्डन स्पैरो और द सबकॉन्टिनेंट. हिंदी में इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है. यह भारत की ऐतिहासिक संपदा और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है.
4.भारत को क्यों कहा जाता था सोने की चिड़िया
प्राचीन और मध्यकालीन काल में भारत वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहां मसालों, कपड़ों और बहुमूल्य रत्नों जैसी मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात होता था. इस व्यापार से अक्सर देश में भारी मात्रा में सोना और दूसरे खजाने आते थे जिससे इसे अपार धन-धान्य की भूमि के रूप में ख्याति मिली. भारत को अक्सर द सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि यह एक विशाल और विशिष्ट भूभाग है जिसकी अपनी अनूठी भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है.
5.इन नामों से भी बुलाया जाता है भारत
उत्तर में हिमालय पर्वतमाला इसे बाकी एशिया से अलग करती है और यह तीन ओर से हिंद महासागर से घिरा है. इस प्राकृतिक अलगाव ने विविध जलवायु, पारिस्थितिक तंत्र और एक समृद्ध सांस्कृतिक ताने-बाने के विकास को संभव बनाया है जिससे यह "महाद्वीप के भीतर एक महाद्वीप" बन गया है. इनके अतिरिक्त भारत के कई अन्य उपनाम भी हैं जिनमें अतुल्य भारत, आध्यात्मिकता की भूमि, हाथियों की भूमि, मसालों की भूमि और त्योहारों की भूमि शामिल हैं.
6.इन देशों के भी अनोखे हैं नाम
इनके अलावा दुनिया के अनोखे निकनेम वाले देशों में अफ़ग़ानिस्तान 'साम्राज्यों का कब्रिस्तान', अल्बानिया 'लैंड ऑफ ईगल्स', आर्मीनिया 'लैंड ऑफ नूह', ऑस्ट्रेलिया 'लैंड ऑफ गोल्डन वूल', बेलारूस 'वाइट रशिया', बेल्जियम 'कॉकपिट ऑफ यूरोप', भूटान 'लैंड ऑफ थंडरबोल्ट' और 'लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन', चिली 'लैंड ऑफ पोयट्स', क्यूबा 'शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड', वियतनाम 'लैंड ऑफ ब्लू ड्रैगन' जैसे नाम शामिल हैं.
7.वेनेजुएला से आइसलैंड तक के अनोखे नाम
वहीं वेनेजुएला को 'लैंड ऑफ ग्रेस', यूनाइटेड किंगडम को 'द लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी', यूक्रेन को 'ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप', युगांडा को 'पर्ल ऑफ अफ्रीका', थाइलैंड को 'लैंड ऑफ स्माइल्स' और 'लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट', श्रीलंका को 'इंडियाज टीयरड्रॉप', साउथ अफ्रीका को 'रेनबो नेशन', इटली को 'द बूट', आइसलैंड को 'लैंड ऑफ फायल एंड आइस', ईराक को 'लैंड बिटवीन टू रिवर्स' के नाम से जाना जाता है.
