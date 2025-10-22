Chardham yatra 2025: आज गंगोत्री तो कल बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, जानें फिर कैसे कर सकेंगे इनके दर्शन
कौन हैं डॉ. मुर्चना खुसरो जिन्हें मिली ISRO के आदित्य L1 मिशन के रिसर्च की जिम्मेदारी? जानें इनके पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां
बिहार चुनाव से पहले रिलीज हुआ मैथिली ठाकुर का गीत, 'छठ की महिमा' में सुनें महापर्व की खासियत
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत
'फकीर' फेम Rishabh Tandon का अचानक निधन, दोस्त ने बताई सिंगर के मौत की वजह
दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा नदियां, जानें भारत की रैंकिंग
'आधे इधर जाओ,आधे उधर..', असरानी की याद में पुरी बीच पर बनी सैंड आर्ट, श्रद्धांजलि देते हुए आर्टिस्ट ने लिखा उनका डायलॉग
पांच साल के लिए कहां करें सुरक्षित निवेश? ये 3 स्कीमें दे रही हैं शानदार रिटर्न
Changing Weather Exercise: बदलते मौसम में हैं सर्दी-जुकाम से परेशान, ये 5 योगासन आपकी टेंशन करेंगे दूर
दुनिया की सबसे भारी Dress है यह गोल्डन ड्रेस, 9.65 करोड़ रुपये है कीमत, जानें खासियत
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 22, 2025, 09:19 AM IST
1.दुनिया के सबसे ज्यादा नदियों वाले टॉप 5 देश
यूरोप के विशाल नदी नेटवर्क से लेकर एशिया के सघन जलमार्गों तक, यह लिस्ट उन देशों को दर्शाती है जिनके पास मीठे पानी के सबसे समृद्ध संसाधन हैं. आगे की स्लाइड्स में जाने कि नदियों की संख्या के मामले में दुनिया के कौन से 5 देश टॉप पर है.
2.रूस
रूस दुनिया में सबसे ज्यादा नदियों वाली लिस्ट में टॉप पर है. इस देश की सबसे प्रमुख नदियों में से एक वोल्गा है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है. यहां की एक और अहम नदी अमूर है जो तीन देशों रूस, चीन और मंगोलिया में बहती है. दूसरे देशों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है.
3.अमेरिका
इस लिस्ट में अगला नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका का है. अमेरिका की कुछ सबसे प्रमुख नदियां मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे, आदि हैं.
4.कनाडा
कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंज़ी नदी है. एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी सेंट लॉरेंस नदी है, जो अटलांटिक महासागर तक जाने वाला प्रमुख व्यापार मार्ग है.
5.ब्राज़ील
इस लिस्ट में चौथे स्थान पर ब्राज़ील है, जहां अमेजन नदी बहती है. यह आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है. एक और नदी है पराना नदी, जो पैराग्वे और अर्जेंटीना के साथ बहती है.
6.चीन
चीन एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्ज़ी नदी का घर है. दूसरी ओर पीली नदी (हुआंग हे) जो देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है.
7.भारत
भारत इस सूची में छठे स्थान पर है और भारत की नदियों को चार वर्गों में बांटा गया है जिसमें हिमालयी नदियां, दक्कन की नदियां, तटीय नदियां और अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन की नदियां शामिल हैं. देश की कुछ सबसे लंबी नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा नहीं हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.