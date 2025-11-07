दुनिया के वो 5 देश जहां है सबसे ज्यादा जंगल, जानें कितनी है भारत की रैंकिंग

1 . रूस

दुनिया का सबसे बड़ा जंगल रूस में है. यहां कुल 832.6 मिलियन हेक्टेयर जंगल हैं, जो वैश्विक जंगलों का 20% से अधिक हिस्सा हैं. साइबेरिया में फैले इन जंगलों में साइबेरियाई बाघ और भूरे भालू जैसे जानवर रहते हैं.

