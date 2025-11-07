FacebookTwitterYoutubeInstagram
'ये लोग कैसे सेलिब्रिटी हैं?...' पुलिस कमिश्नर ने लगाई सुरेश रैना और शिखर धवन की क्लास, ED के एक्शन के बाद दिया बड़ा बयान

IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: गाबा में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है ब्रिस्बेन की पिच

अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब

राज की बाहों में नजर आईं Samantha, शेयर की तस्वीरें, कैप्शन में लिखा- यह तो बस शुरुआत है

दुनिया के वो 5 देश जहां है सबसे ज्यादा जंगल, जानें कितनी है भारत की रैंकिंग

विक्की कौशल ने किस कॉलेज से की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें अब कितनी है उसकी फीस

दुनिया के वो 5 देश जहां है सबसे ज्यादा जंगल, जानें कितनी है भारत की रैंकिंग

जंगल न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए जीवनदायिनी हैं, बल्कि दुनिया भर में जैव विविधता और कार्बन स्टोर करने का महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं. हाल की रिपोर्ट के अनुसार, रूस, ब्राजील और कनाडा जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े जंगल वाले देशों में शामिल हैं, जबकि भारत ने भी अपनी जगह मजबूत तरीके से बनाई है. 

राजा राम | Nov 07, 2025, 09:42 PM IST

1.रूस

रूस
1

दुनिया का सबसे बड़ा जंगल रूस में है. यहां कुल 832.6 मिलियन हेक्टेयर जंगल हैं, जो वैश्विक जंगलों का 20% से अधिक हिस्सा हैं. साइबेरिया में फैले इन जंगलों में साइबेरियाई बाघ और भूरे भालू जैसे जानवर रहते हैं. 
 

2.ब्राजील

ब्राजील
2

ब्राजील के जंगलों में लगभग 486 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जिनमें अमेजन जंगल सबसे प्रमुख है. इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है और यह लाखों पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है. 
 

3.कनाडा

कनाडा
3

कनाडा में 368.8 मिलियन हेक्टेयर जंगल हैं. कनाडाई बोरियल जंगल देश के लगभग 40% इलाके में फैला है. यहां की जैव विविधता बहुत समृद्ध है.
 

4.अमेरिका

अमेरिका
4

अमेरिका में 308.9 मिलियन हेक्टेयर जंगल हैं. अलास्का, रेडवुड और एपलाचियन जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ और जानवर पाए जाते हैं. हवाई में भी उष्णकटिबंधीय (Tropical) जंगल हैं. 
 

5.चीन

चीन
5

चीन ने वनों की कटाई के बाद बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के अभियान से सुधार किया. अब चीन में 227.2 मिलियन हेक्टेयर जंगल हैं और हर साल करीब 1.69 मिलियन हेक्टेयर नए जंगल जुड़ते हैं. 

6.भारत

भारत
6

भारत ने FAO 2025 की रैंकिंग में 9वां स्थान हासिल किया है. यहां 72.7 मिलियन हेक्टेयर जंगल हैं. लगातार पेड़ लगाने और बेहतर निगरानी के कारण भारत के जंगल लगातार बढ़ रहे हैं. 

