किताबी कीड़ा हैं दुनिया के ये 5 देश, पढ़ने पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा वक्त

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 19, 2025, 10:59 AM IST
1.सबसे ज्यादा पढ़ने में समय बिताने वाले 5 देश
किताबों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है. पढ़ने की आदत आपको सुकून तो देती ही है साथ ही आपके ज्ञान में भी इजाफा करती है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की स्टडी के मुताबिक आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कौन से 5 देश सबसे ज्यादा पढ़ने पर अपना समय बिताते हैं.
2.अमेरिका
सबसे ज्यादा पढ़ने में वक्त बिताने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर आता है. लाइब्रेरी, ई-बुक और ऑडियोबुक तक पहुंच के साथ इस देश के लोग 357 घंटे पढ़ने में बिताते हैं. यह देश मजबूत पठन संस्कृति को पोषित कर रहा है.
3.भारत
सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले देशों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर आता है. यहां के लोग सालाना 372 घंटे पढ़ने में बिताते हैं. साहित्य से लेकर डिजिटल लर्निंग ऐप्स तक पढ़ने के प्रति भारत का जुनून ज्ञान और स्टोरी टेलिंग के उनके प्रेम को दर्शाता है.
4.ब्रिटेन
343 घंटे पढ़ने के समय के साथ ब्रिटेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. यह देश अपनी साहित्यिक विरासत के लिए मशहूर है और ब्रिटिश पाठक दुनिया के सबसे उत्साही किताब खरीदार में से एक हैं.
5.फ्रांस
फ्रांस चौथे नंबर पर है जहां पढ़ना एक अनिवार्य संस्कृति बनी हुई है. फ्रांसीसी हर साल 305 घंटे किताबों को पढ़ने में बिताते हैं, इसमें कथा साहित्य, निबंध और दार्शनिक रचनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना शामिल है.