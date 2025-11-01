FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोकामा हत्याकांड पर बोले तेजस्वी यादव- नामजद FIR के बावजूद नहीं हुई गिरफ्तारी!

एजुकेशन

भारत के ये 5 शहर बन गए हैं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह, UPSC से IIT तक छात्रों की पहली पसंद

भारत में पढ़ाई के लिए कुछ शहर सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. UPSC, IAS, IPS, IIT और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र इन शहरों को अपनी पढ़ाई का केंद्र मानते हैं. यहां स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों की सुविधा आसानी से मिलती है.

राजा राम | Nov 01, 2025, 08:08 PM IST

1.छात्रों की पहली पसंद

छात्रों की पहली पसंद
1

मुंबई पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा शहर माना जाता है. यहां अच्छे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान मौजूद हैं.मुंबई यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं की वजह से यह छात्रों की पहली पसंद बन गया है. 
 

2.दिल्ली भी एजुकेशन हब के रूप में प्रमुख

दिल्ली भी एजुकेशन हब के रूप में प्रमुख
2

दिल्ली भी एजुकेशन हब के रूप में प्रमुख है. यहां सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज के साथ-साथ UPSC की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी आसानी से मिल जाते हैं. इस शहर में आईआईटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी भी हैं. 

3.बेंगलुरु को पढ़ाई के लिए लोकप्रिय शहर

बेंगलुरु को पढ़ाई के लिए लोकप्रिय शहर
3

बेंगलुरु को पढ़ाई के लिए लोकप्रिय शहर माना जाता है. इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है. यहां IISc जैसी यूनिवर्सिटी और आईटी क्षेत्र की वजह से छात्र आते हैं. 

4. चेन्नई

चेन्नई
4

बताते चलें, साल 2026 की क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई को पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट स्थान मिला है. 
 

5.ये शहर पढ़ाई के लिए लिए अच्छे माने जाते हैं

ये शहर पढ़ाई के लिए लिए अच्छे माने जाते हैं
5

इसके अलावा भी भारत में कई अन्य शहर पढ़ाई के लिए लिए अच्छे माने जाते हैं. जिसमें उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज और बनारस पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण शहर हैं. यहां प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए अच्छा माहौल मिलता है. 
 

