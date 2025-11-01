भारत के ये 5 शहर बन गए हैं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह, UPSC से IIT तक छात्रों की पहली पसंद

2 . दिल्ली भी एजुकेशन हब के रूप में प्रमुख

दिल्ली भी एजुकेशन हब के रूप में प्रमुख है. यहां सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज के साथ-साथ UPSC की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी आसानी से मिल जाते हैं. इस शहर में आईआईटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी भी हैं.