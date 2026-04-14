बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई

1 . एक्टिंग में आगे लेकिन पढ़ाई में पीछे रह गईं ये एक्ट्रेस

1

बॉलीवुड की कई ऐसी टॉप एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कम उम्र में ही करियर की राह चुन ली, लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में बड़ी पहचान बनाई. बोर्ड रिजल्ट जारी होने के इस दौर में यह जानना दिलचस्प है कि सफलता के लिए सिर्फ डिग्री ही नहीं, जुनून और लगन भी उतनी ही जरूरी होती है.

(Image: AI Generated)