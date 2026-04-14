बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 14, 2026, 05:55 PM IST
1.एक्टिंग में आगे लेकिन पढ़ाई में पीछे रह गईं ये एक्ट्रेस
बॉलीवुड की कई ऐसी टॉप एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कम उम्र में ही करियर की राह चुन ली, लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में बड़ी पहचान बनाई. बोर्ड रिजल्ट जारी होने के इस दौर में यह जानना दिलचस्प है कि सफलता के लिए सिर्फ डिग्री ही नहीं, जुनून और लगन भी उतनी ही जरूरी होती है.
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2.कटरीना कैफ
कटरीना कैफ का बचपन अलग-अलग देशों में बीता, क्योंकि उनका परिवार लगातार शिफ्ट होता रहा. इसी वजह से उनकी पढ़ाई रेगुलर स्कूल में नहीं हो पाई और उन्होंने घर पर ट्यूटर से पढ़ाई की. कम उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी और बाद में बॉलीवुड में कदम रखा. आज वह इंडस्ट्री की सबसे सफल एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं.
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3.कंगना रनौत
कंगना रनौत ने 12वीं के दौरान साइंस स्ट्रीम ली थी, लेकिन वह केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 16 साल की उम्र में दिल्ली आकर मॉडलिंग शुरू की. आगे चलकर उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाया और आज वह एक सफल अभिनेत्री होने के साथ राजनीति में भी एक्टिव हैं.
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4.दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण ने 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की. उन्होंने बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग करियर के चलते ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाईं. बाद में उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने की कोशिश भी की, लेकिन वह भी पूरी नहीं हो सकी.
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5.आलिया भट्ट
आलिया भट्ट ने 10वीं के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला कर लिया था. उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की और 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया. आज वह बॉलीवुड की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हैं.
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6.सोनम कपूर
सोनम कपूर ने 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला तो लिया था, लेकिन एक्टिंग में रुचि के चलते पढ़ाई जारी नहीं रखीं. उन्होंने फिल्मों में करियर बनाया और साथ ही अपने फैशन सेंस के लिए भी खास पहचान बनाई.
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7.काजोल
काजोल ने भी कम उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और 16 साल की उम्र में फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में कदम रखा. बाजीगर जैसी फिल्मों ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई.
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8.करिश्मा कपूर
करिश्मा कपूर ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. वह स्कूल में 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाईं और इसके बाद फिल्मों में आ गईं. 90 के दशक में वह इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शामिल रहीं.
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9.करीना कपूर
करीना कपूर ने स्कूलिंग के बाद मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट टर्म कोर्स में भी दाखिला लिया लेकिन किसी कारण से उसे भी पूरा नहीं कर पाईं.
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10.प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा ने 12वीं के बाद मुंबई के जय हिंद कॉलेज और बाद में बास्किन एंड रॉबिन्स कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन मिस इंडिया बनने और एक्टिंग करियर की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. आज वह भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुकी हैं.
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11.श्रद्धा कपूर
श्रद्धा कपूर ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन फिल्मों में करियर बनाने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी. हालांकि उन्होंने अपने अभिनय से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है.
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