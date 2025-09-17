इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

4 . वेब डेवलपर

4

वेब डेवलपर इंटरनेट की रीढ़ बनते हैं और इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है. आप फ्री में या फीस देकर बूट कैंप या ऑनलाइन कोर्स के जरिए HTML, CSS और बहुत कुछ सीख सकते हैं. कई लोग प्रोजेक्ट्स या GitHub पोर्टफोलियो के ज़रिए नौकरी पा लेते हैं और इस फील्ड में स्किल सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखता है.