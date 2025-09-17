इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 17, 2025, 03:19 PM IST
1.बिना डिग्री वाली नौकरियां
सिर्फ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करके ही करियर नहीं बनता बल्कि कुछ डिमांड वाली नौकरियां पारंपरिक शिक्षा से परे भी फलती-फूलती हैं. आज हम आपको उन 10 नौकरियों के बारे में बताएंगे जहां स्कूल नहीं बल्कि स्किल ही तरक्की का रास्ता खोलती है.
2.कारपेंटर
कारपेंटर का काम सदियों पुराना ट्रेनिंग पर आधारित है. बढ़ई सीढ़ियों ये लेकर लकड़ी के फ्रेम वाले घरों तक कई जरूरत और खूबसूरत चीजों को बनाते हैं. इस काम की युवावस्था या मध्यम आयु में शुरुआत की जा सकती है क्योंकि यहां उम्र की कोई सीमा नहीं है.
3.इलेक्ट्रीशियन
इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग लेकर आप यह काम शुरू कर सकते हैं. घरों से लेकर ऑफिसर तक बिजली की जरूरत हर जगह होती है और अगर आप इस स्किल में पारंगत हैं तो आप चमक सकते हैं. हालांकि यहां तकनीक का हमेशा विकास होता रहता है इसलिए यहां आप कभी सीखना बंद नहीं कर सकते.
4.वेब डेवलपर
वेब डेवलपर इंटरनेट की रीढ़ बनते हैं और इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है. आप फ्री में या फीस देकर बूट कैंप या ऑनलाइन कोर्स के जरिए HTML, CSS और बहुत कुछ सीख सकते हैं. कई लोग प्रोजेक्ट्स या GitHub पोर्टफोलियो के ज़रिए नौकरी पा लेते हैं और इस फील्ड में स्किल सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखता है.
5.डिजिटल मार्केटिंग
एल्गोरिदम बदलते हैं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अवसर बढ़ते रहते हैं. डिजिटल मार्केटर्स एसईओ से लेकर सोशल मीडिया मार्केटिंग तक दुनिया को ऑनलाइन क्या दिखता है, इसे आकार देते हैं. यहां सर्टिफिकेट और रीयल लाइफ कैंपेन डिप्लोमा से ज्यादा मायने रखती है. अगर आपको स्टोरीटेलिंग या ट्रेंड पहचानने का हुनर हैं तो यह फील्ड आपके लिए ही है.
6.रियल इस्टेट एजेंट
प्रॉपर्टी तस्वीरों से नहीं बल्कि लोगों से बिकती है. इस जॉब के लिए आपको आत्मविश्वास, चतुराई, बातचीत करने का हुनर और संभावनाओं को पहचानने की क्षमता की जरूरत होगी. यह कमीशन आधारित और तेजी से ग्रोथ देने वाला फील्ड है.
7.साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एथिकल हैकिंग और डिजिटल फ़ोरेंसिक्स का इस्तेमाल करके नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं. कॉम्पटिया जैसे सर्टिफिकेट और वास्तविक दुनिया की लैब्स स्कूल के क्रेडिट से ज़्यादा मायने रखती हैं. अगर ऑनलाइन पहेलियां सुलझाने में आपको दिलचस्पी है, तो आप इसमें करियर बना सकते हैं.
8.मसाज थेरेपिस्ट
दर्द भरी मांसपेशियों को आराम पहुंचाना एक फुलटाइम काम बन सकता है. आप शरीर रचना विज्ञान, दबाव तकनीक सीखकर मसाज थेरेपिस्ट बन सकते हैं. किसी के दिन को बेहतर बनाने वाली नौकरी से बेहतर और क्या हो सकता है?
