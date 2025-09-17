FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? कौन से लोग जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान करते हैं?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

HomePhotos

एजुकेशन

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

आज हम आपको उन 10 नौकरियों के बारे में बताएंगे जहां स्कूल नहीं बल्कि स्किल ही तरक्की का रास्ता खोलती है.

जया पाण्डेय | Sep 17, 2025, 03:19 PM IST

1.बिना डिग्री वाली नौकरियां

बिना डिग्री वाली नौकरियां
1

सिर्फ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करके ही करियर नहीं बनता बल्कि कुछ डिमांड वाली नौकरियां पारंपरिक शिक्षा से परे भी फलती-फूलती हैं. आज हम आपको उन 10 नौकरियों के बारे में बताएंगे जहां स्कूल नहीं बल्कि स्किल ही तरक्की का रास्ता खोलती है. 

Advertisement

2.कारपेंटर

कारपेंटर
2

कारपेंटर का काम सदियों पुराना ट्रेनिंग पर आधारित है. बढ़ई सीढ़ियों ये लेकर लकड़ी के फ्रेम वाले घरों तक कई जरूरत और खूबसूरत चीजों को बनाते हैं. इस काम की युवावस्था या मध्यम आयु में शुरुआत की जा सकती है क्योंकि यहां उम्र की कोई सीमा नहीं है. 

3.इलेक्ट्रीशियन

इलेक्ट्रीशियन
3

इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग लेकर आप यह काम शुरू कर सकते हैं. घरों से लेकर ऑफिसर तक बिजली की जरूरत हर जगह होती है और अगर आप इस स्किल में पारंगत हैं तो आप चमक सकते हैं. हालांकि यहां तकनीक का हमेशा विकास होता रहता है इसलिए यहां आप कभी सीखना बंद नहीं कर सकते. 

4.वेब डेवलपर

वेब डेवलपर
4

वेब डेवलपर इंटरनेट की रीढ़ बनते हैं और इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है. आप फ्री में या फीस देकर बूट कैंप या ऑनलाइन कोर्स के जरिए HTML, CSS और बहुत कुछ सीख सकते हैं. कई लोग प्रोजेक्ट्स या GitHub पोर्टफोलियो के ज़रिए नौकरी पा लेते हैं और इस फील्ड में स्किल सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखता है.

TRENDING NOW

5.डिजिटल मार्केटिंग

डिजिटल मार्केटिंग
5

एल्गोरिदम बदलते हैं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अवसर बढ़ते रहते हैं. डिजिटल मार्केटर्स एसईओ से लेकर सोशल मीडिया मार्केटिंग तक दुनिया को ऑनलाइन क्या दिखता है, इसे आकार देते हैं. यहां सर्टिफिकेट और रीयल लाइफ कैंपेन डिप्लोमा से ज्यादा मायने रखती है. अगर आपको स्टोरीटेलिंग या ट्रेंड पहचानने का हुनर हैं तो यह फील्ड आपके लिए ही है.

6.रियल इस्टेट एजेंट

रियल इस्टेट एजेंट
6

प्रॉपर्टी तस्वीरों से नहीं बल्कि लोगों से बिकती है. इस जॉब के लिए आपको आत्मविश्वास, चतुराई, बातचीत करने का हुनर ​​और संभावनाओं को पहचानने की क्षमता की जरूरत होगी. यह कमीशन आधारित और तेजी से ग्रोथ देने वाला फील्ड है.

7.साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट

साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
7

साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एथिकल हैकिंग और डिजिटल फ़ोरेंसिक्स का इस्तेमाल करके नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं. कॉम्पटिया जैसे सर्टिफिकेट और वास्तविक दुनिया की लैब्स स्कूल के क्रेडिट से ज़्यादा मायने रखती हैं. अगर ऑनलाइन पहेलियां सुलझाने में आपको दिलचस्पी है, तो आप इसमें करियर बना सकते हैं.

8.मसाज थेरेपिस्ट

मसाज थेरेपिस्ट
8

दर्द भरी मांसपेशियों को आराम पहुंचाना एक फुलटाइम काम बन सकता है. आप शरीर रचना विज्ञान, दबाव तकनीक सीखकर मसाज थेरेपिस्ट बन सकते हैं.  किसी के दिन को बेहतर बनाने वाली नौकरी से बेहतर और क्या हो सकता है?

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी
Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे
Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की
इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE