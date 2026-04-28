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हिमालय से नहीं निकलतीं भारत की ये 10 बड़ी नदियां, जानें फिर भी सालभर कैसे रहती हैं पानी से लबालब भरी

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हिमालय से नहीं निकलतीं भारत की ये 10 बड़ी नदियां, जानें फिर भी सालभर कैसे रहती हैं पानी से लबालब भरी

अगर आपको लगता है कि भारत में बहने वाली सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं तो आप गलत हैं, जानें वो 10 नदियां जिनका दूर-दूर तक नहीं है हिमालय से नाता, फिर कहां से इनमें आता है पानी...

Jaya Pandey | Apr 28, 2026, 05:15 PM IST

1.क्या भारत की सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं?

क्या भारत की सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं?
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भारत में बहने वाली नदियां जीवनदायिनी मानी जाती हैं और देश की सभ्यता, खेती और अर्थव्यवस्था इन पर ही टिकी हुई है. भारत में 400 से ज्यादा छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत की सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं तो आप गलत हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

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2.भारत में दो तरह की होती हैं नदियां

भारत में दो तरह की होती हैं नदियां
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भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है. पहली हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां. हिमालयी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ग्लेशियरों से निकलती हैं और सालभर बहती रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन भूभाग से निकलती हैं और मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

3.भारत की वो 10 नदियां जो हिमालय से नहीं निकलतीं

भारत की वो 10 नदियां जो हिमालय से नहीं निकलतीं
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प्रायद्वीपीय नदियां भारत के दक्षिण और मध्य हिस्सों में बहती हैं और इनका उद्गम पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है. नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, माही, साबरमती, लूनी और पेन्नार जैसी नदियां इसी कैटिगरी में आती हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

4.इनमें से कुछ पूर्व तो कुछ पश्चिम की ओर बहती हैं

इनमें से कुछ पूर्व तो कुछ पश्चिम की ओर बहती हैं
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ये नदियां भूवैज्ञानिक रूप से काफी पुरानी मानी जाती हैं और हिमालयी नदियों की तुलना में इनका प्रवाह कम स्थिर होता है क्योंकि ये मानसून की बारिश पर निर्भर रहती हैं. इनमें से कुछ नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

TRENDING NOW

5.पड़ोसी देशों से निकलती हैं भारत में बहने वाली ये नदियां

पड़ोसी देशों से निकलती हैं भारत में बहने वाली ये नदियां
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वहीं, भारत में कुछ बड़ी नदियां ऐसी भी हैं जिनका उद्गम स्थल भारत में न होकर, हमारे पड़ोसी देशों में है. इन नदियों में ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज प्रमुख हैं. ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से बहती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. सिंधु और सतलुज नदियां भी तिब्बत क्षेत्र के पास से निकलती हैं और बाद में भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

6.तीन River System से जुड़ी हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां

तीन River System से जुड़ी हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां
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हिमालय से निकलने वाली नदियों की हजारों छोटी-बड़ी धाराएं निकलती हैं, जो आगे चलकर तीन बड़े नदी तंत्र- सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं. इन नदी प्रणालियों में कई सहायक नदियां होती हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

7.भारत की नदियों में कहां से आता है पानी?

भारत की नदियों में कहां से आता है पानी?
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हिमालयी नदियों की खास बात यह है कि ये ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से पोषित होती हैं, इसलिए इनमें सालभर पानी रहता है और ये उत्तर भारत के विशाल मैदानों को निरंतर जल उपलब्ध कराती हैं. वहीं, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर रहता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

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