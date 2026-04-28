हिमालय से नहीं निकलतीं भारत की ये 10 बड़ी नदियां, जानें फिर भी सालभर कैसे रहती हैं पानी से लबालब भरी

5 . पड़ोसी देशों से निकलती हैं भारत में बहने वाली ये नदियां

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वहीं, भारत में कुछ बड़ी नदियां ऐसी भी हैं जिनका उद्गम स्थल भारत में न होकर, हमारे पड़ोसी देशों में है. इन नदियों में ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज प्रमुख हैं. ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से बहती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. सिंधु और सतलुज नदियां भी तिब्बत क्षेत्र के पास से निकलती हैं और बाद में भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)