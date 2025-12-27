भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

एजुकेशन
राजा राम | Dec 27, 2025, 04:53 PM IST
1.नवनीत सिकेरा
1996 बैच के IPS अधिकारी नवनीत सिकेरा उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित अफसरों में गिने जाते हैं. ‘सुपरकॉप’ के नाम से मशहूर सिकेरा ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर अपराधियों की कमर तोड़ी. उनकी जिंदगी पर बनी वेब सीरीज भौकाल काफी लोकप्रिय रही.
2.मनु महाराज
2005 बैच के IPS मनु महाराज बिहार में माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं. पटना के SSP रहते हुए उन्होंने गैंगवार और संगठित अपराध पर कड़ा शिकंजा कसा, जिससे युवा वर्ग में उनकी खास पहचान बनी.
3.शिवदीप लांडे
2006 बैच के IPS शिवदीप वमन लांडे अपनी अनोखी पुलिसिंग के लिए चर्चित रहे. पटना में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निजी मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया, जिससे अपराधों में कमी आई.
4.डी रूपा
कर्नाटक कैडर की IPS डी रूपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाक रुख अपनाया. जेल प्रशासन में अनियमितताओं को उजागर कर उन्होंने सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल पेश की.
5.सचिन अतुलकर
मध्य प्रदेश के IPS सचिन अतुलकर सबसे कम उम्र में IPS बनने वालों में शामिल हैं. फिटनेस और अनुशासन के प्रतीक सचिन ने खेलों में भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर अलग पहचान बनाई.
6.अमित लोढ़ा
1988 बैच के IPS अमित लोढ़ा ‘गब्बर सिंह ऑफ शेखपुरा’ और कुख्यात माफियाओं पर कार्रवाई के चलते राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए. उनकी सख्ती ने अपराध जगत में खौफ पैदा किया.
7.सौम्या सांबसिवन
सौम्या सांबसिवन हिमाचल प्रदेश की पहली महिला SP हैं. सख्त अनुशासन और तेज जांच के लिए जानी जाने वाली सौम्या ने सिरमौर जिले में कई जटिल हत्या मामलों को सुलझाया.
8.एके रवि कृष्ण
आंध्र प्रदेश के IPS एके रवि कृष्ण ने पुलिसिंग को सामाजिक बदलाव से जोड़ा. उन्होंने गुटबाजी से प्रभावित एक पूरे गांव को गोद लेकर विकास और शांति की नई राह दिखाई.
9.डॉ. नजरुल
1981 बैच के पूर्व IPS डॉ. नजरुल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के साथ-साथ शिक्षा और सामाजिक सेवा में भी अहम योगदान दिया, जिससे वे एक आदर्श सिविल सेवक बने.
10.संजुक्ता पाराशर
असम की ‘आयरन लेडी’ IPS संजुक्ता पाराशर ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में साहस दिखाया. उन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर राज्य में शांति बहाली में बड़ी भूमिका निभाई.