भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

1 . नवनीत सिकेरा

1996 बैच के IPS अधिकारी नवनीत सिकेरा उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित अफसरों में गिने जाते हैं. ‘सुपरकॉप’ के नाम से मशहूर सिकेरा ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर अपराधियों की कमर तोड़ी. उनकी जिंदगी पर बनी वेब सीरीज भौकाल काफी लोकप्रिय रही.