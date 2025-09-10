FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग

अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...

Mobile Number Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहे ये अंक रोक सकते हैं आपकी तरक्की, जीवन में झेलने पड़ते हैं नुकसान!

दुनिया के 10 सबसे बड़े तख्ता पलट आंदोलन: जहां Gen Z के विद्रोह के चलते गिरीं सरकारें

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Karisma Kapoor के बच्चों की याचिका को लेकर दिल्ली HC ने Priya Sachdev को दिया नोटिस, अगली सुनवाई में वसीयत लेकर आएं

Naagin: अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

अगली नागिन कौन होगी? फैंस से नाम सुझाने की एकता कपूर की गुजारिश

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

HomePhotos

एजुकेशन

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

ड्रीम कॉलेज किसी ब्रोशर पर लिखे नाम से कहीं अधिक है. यह एक ऐसी भट्टी है जहां बुद्धि, महत्वाकांक्षा और पहचान एक साथ आते हैं और जीवन भर की उपलब्धियों और परिवर्तन का आधार तैयार करते हैं.

जया पाण्डेय | Sep 10, 2025, 02:00 PM IST

1.अमेरिका के 10 ड्रीम कॉलेज

अमेरिका के 10 ड्रीम कॉलेज
1

Princeton Review’s 2025 College Hopes & Worries Survey के मुताबिक स्टूडेंट्स ने निम्नलिखित संस्थानों को अपने टॉप 10 ड्रीम कॉलेज के रूप में चुना है.

Advertisement

2.मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
2

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT)विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रसिद्ध है. एमआईटी छात्रों के बीच सबसे पसंदीदा संस्थान के रूप में सूची में टॉप पर है.

3.स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
3

सिलिकॉन वैली के दिल में स्थित स्टैनफोर्ड टेक्नोलॉजी और उद्यमिता में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है.

4.प्रिंसटन यूनिवर्सिटी

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी
4

अपने अंतरंग शैक्षणिक वातावरण और स्नातक शिक्षा पर जोर देने के लिए जाना जाने वाला प्रिंसटन व्यक्तिगत मार्गदर्शन और समुदाय की मजबूत भावना प्रदान करता है.

TRENDING NOW

5.हार्वर्ड यूनिवर्सिटी

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
5

दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में हार्वर्ड व्यापक संसाधनों के साथ एक लिबरल आर्ट्स एजुकेशन प्रदान करता है.

6.येल यूनिवर्सिटी

येल यूनिवर्सिटी
6

येल कठोर शैक्षणिक गतिविधियों को जीवंत परिसर जीवन के साथ जोड़ता है. यह विविध कार्यक्रम प्रदान करता है और स्टूडेंट्स के बीच सहयोगात्मक माहौल को बढ़ावा देता है.

7.कोलंबिया यूनिवर्सिटी

कोलंबिया यूनिवर्सिटी
7

न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी छात्रों को सांस्कृतिक और व्यावसायिक अवसरों की प्रचुरता प्रदान करता है जिससे उनका शैक्षणिक अनुभव बढ़ता है.

8.शिकागो यूनिवर्सिटी

शिकागो यूनिवर्सिटी
8

शिकागो यूनिवर्सिटी अपने कठोर शैक्षणिक कार्यक्रमों और आलोचनात्मक सोच के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है, जो बौद्धिक चुनौतियों की तलाश करने वाले छात्रों को आकर्षित करता है.

9.कैलिफोर्निया टेक्निकल इंस्टीट्यूट (कैल्टेक)

कैलिफोर्निया टेक्निकल इंस्टीट्यूट (कैल्टेक)
9

कैलटेक का विज्ञान और इंजीनियरिंग पर ध्यान और इसके छोटे छात्र समूह के कारण यहां घनिष्ठ सहयोग और अभूतपूर्व अनुसंधान के अवसर उपलब्ध होते हैं.

10.पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी

पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी
10

इंटरडिस्पिनरी स्टडीज और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर विशेष जोर देते हुए पेन्सिलवेनिया ऐसे कार्यक्रम प्रदान करता है जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटते हैं.

11.ड्यूक यूनिवर्सिटी

ड्यूक यूनिवर्सिटी
11

ड्यूक की कठोर शैक्षणिक और मजबूत एथलेटिक संस्कृति का संयोजन एक संतुलित कॉलेज अनुभव प्रदान करता है जो विविध छात्र समूह को आकर्षित करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन
इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन
Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त
Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त
iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...
अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE