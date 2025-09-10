Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 10, 2025, 02:00 PM IST
1.अमेरिका के 10 ड्रीम कॉलेज
Princeton Review’s 2025 College Hopes & Worries Survey के मुताबिक स्टूडेंट्स ने निम्नलिखित संस्थानों को अपने टॉप 10 ड्रीम कॉलेज के रूप में चुना है.
2.मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT)विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रसिद्ध है. एमआईटी छात्रों के बीच सबसे पसंदीदा संस्थान के रूप में सूची में टॉप पर है.
3.स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
सिलिकॉन वैली के दिल में स्थित स्टैनफोर्ड टेक्नोलॉजी और उद्यमिता में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है.
4.प्रिंसटन यूनिवर्सिटी
अपने अंतरंग शैक्षणिक वातावरण और स्नातक शिक्षा पर जोर देने के लिए जाना जाने वाला प्रिंसटन व्यक्तिगत मार्गदर्शन और समुदाय की मजबूत भावना प्रदान करता है.
5.हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में हार्वर्ड व्यापक संसाधनों के साथ एक लिबरल आर्ट्स एजुकेशन प्रदान करता है.
6.येल यूनिवर्सिटी
येल कठोर शैक्षणिक गतिविधियों को जीवंत परिसर जीवन के साथ जोड़ता है. यह विविध कार्यक्रम प्रदान करता है और स्टूडेंट्स के बीच सहयोगात्मक माहौल को बढ़ावा देता है.
7.कोलंबिया यूनिवर्सिटी
न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी छात्रों को सांस्कृतिक और व्यावसायिक अवसरों की प्रचुरता प्रदान करता है जिससे उनका शैक्षणिक अनुभव बढ़ता है.
8.शिकागो यूनिवर्सिटी
शिकागो यूनिवर्सिटी अपने कठोर शैक्षणिक कार्यक्रमों और आलोचनात्मक सोच के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है, जो बौद्धिक चुनौतियों की तलाश करने वाले छात्रों को आकर्षित करता है.
9.कैलिफोर्निया टेक्निकल इंस्टीट्यूट (कैल्टेक)
कैलटेक का विज्ञान और इंजीनियरिंग पर ध्यान और इसके छोटे छात्र समूह के कारण यहां घनिष्ठ सहयोग और अभूतपूर्व अनुसंधान के अवसर उपलब्ध होते हैं.
10.पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी
इंटरडिस्पिनरी स्टडीज और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर विशेष जोर देते हुए पेन्सिलवेनिया ऐसे कार्यक्रम प्रदान करता है जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटते हैं.