दुनिया का इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल

5 . इथियोपिया के 13 महीने

इथियोपिया के जूलियन कैलेंडर के अनुसार, मेस्केरेम (पहला महीना), टेकेम्ट (दूसरा महीना), हेडर (तीसरा महीना), ताहसास (चौथा महीना), टेर (पांचवां महीना), येकाटिट (छठा महीना), मेगाबिट (7वां), मियाजिया (8वां महीना), गनबोट (9वां महीना), सेने (10वां महीना), हमले (11वां महीना), नेहसे (12वां महीना) और पागुमेन (13वां महीना) है. आखिरी महीना 5 दिन (September 6- September 10) रहता है. लीप वर्ष में 6 दिन होते हैं.