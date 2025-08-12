दुनिया का पहला अरबपति जिसकी दरियादिली ने रचा शिकागो यूनिवर्सिटी का इतिहास

1 . कौन थे दुनिया के पहले अरबपति?

दुनिया के पहले अरबपति का खिताब जॉन डी. रॉकफेलर को दिया जाता है. 1839 में जन्मे रॉकफेलर का एक साधारण परिवार से उद्योग जगत के एक वैश्विक दिग्गज के रूप में उनका उदय अमेरिका में गिल्डेड युग की एक परिभाषित कहानी बन गया.

(सभी तस्वीरें विकीमीडिया कॉमन्स से साभार)