दुनिया का पहला अरबपति जिसकी दरियादिली ने रचा शिकागो यूनिवर्सिटी का इतिहास

जया पाण्डेय | Aug 12, 2025, 09:42 AM IST
1.कौन थे दुनिया के पहले अरबपति?
दुनिया के पहले अरबपति का खिताब जॉन डी. रॉकफेलर को दिया जाता है. 1839 में जन्मे रॉकफेलर का एक साधारण परिवार से उद्योग जगत के एक वैश्विक दिग्गज के रूप में उनका उदय अमेरिका में गिल्डेड युग की एक परिभाषित कहानी बन गया.
2.तेल उद्योग के दम पर बनी थी संपत्ति
रॉकफेलर की संपत्ति फलते-फूलते तेल उद्योग के बल पर बनी थी. वह एक चतुर और महत्वाकांक्षी अमेरिकी उद्योगपति थे जिन्होंने अपनी दक्षता और रणनीतिक एकीकरण के माध्यम से व्यापार जगत में क्रांति ला दी.
3.1870 में की थी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना
जॉन डी. रॉकफेलर एक दूरदर्शी व्यवसायी थे जिन्होंने 1870 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की थी. तेल उद्योग की क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने रिफाइनरियों और पाइपलाइनों को खरीदना शुरू कर दिया और लगातार बाजार को मज़बूत किया.
4.अमेरिका के 90% से ज़्यादा तेल शोधन पर था नियंत्रण
1880 के दशक तक स्टैंडर्ड ऑयल का अमेरिका के 90% से ज़्यादा तेल शोधन पर नियंत्रण था. इस लगभग पूर्ण नियंत्रण और दक्षता पर उनके अथक ध्यान ने उन्हें इतनी दौलत कमाने में मदद की कि वे दुनिया के पहले अरबपति बन गए.
5.अपार शक्ति का प्रतीक बन गया था स्टैंडर्ड ऑयल
जॉन डी. रॉकफेलर की विरासत पूंजीवाद और दान का एक जटिल मिश्रण है. उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कॉरपोरेट एकाधिकार और ट्रस्टों की अपार शक्ति का प्रतीक बन गई जिसके परिणामस्वरूप 1890 का शर्मन एंटीट्रस्ट एक्ट पारित हुआ.
6.परोपकार में भी पीछे नहीं थे रॉकफेलर
अपने बाद के जीवन में रॉकफेलर इतिहास के सबसे महान परोपकारी लोगों में से एक बन गए. उन्होंने अपनी संपत्ति के अरबों (आधुनिक डॉलर में) दान कर दिए और चिकित्सा, विज्ञान और शिक्षा पर केंद्रित कई फाउंडेशन स्थापित किए.
7.शिकागो यूनिवर्सिटी की स्थापना की
जॉन डी. रॉकफेलर के दान के कारण ही शिकागो यूनिवर्सिटी और रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसने रॉकफेलर परिवार के नाम को हमेशा के लिए अमेरिका की सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति से जोड़ दिया.