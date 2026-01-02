दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क जो है रेगिस्तान के अंदर, जानें भारत में कहां छुपा है यह अजूबा

5 . चरम मौसम के बीच कैसे पनपता है यहां जीवन?

डेजर्ट नेशनल पार्क का मौसम बेहद कठोर होता है. गर्मियों में यहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान काफी गिर जाता है. वर्षा बहुत कम और अनिश्चित होती है. इसके बावजूद यहां के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं ने खुद को इन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है. यहां के अधिकांश जीव निशाचर होते हैं. वे दिन के समय तेज गर्मी से बचने के लिए बिलों या छिपी हुई जगहों में रहते हैं और सूर्यास्त के बाद बाहर निकलते हैं. यह अनुकूलन रेगिस्तानी जीवन का एक अहम हिस्सा है.