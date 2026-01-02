FacebookTwitterYoutubeInstagram
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां

पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां

साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी

साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी

कड़ाके की ठंड में चढ़ा सोशल मीडिया का पारा, बिकिनी पहन पूल मस्ती करती हुई हॉट हसीना की फोटो वायरल

कड़ाके की ठंड में चढ़ा सोशल मीडिया का पारा, बिकिनी पहन पूल मस्ती करती हुई हॉट हसीना की फोटो वायरल

एजुकेशन

दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क जो है रेगिस्तान के अंदर, जानें भारत में कहां छुपा है यह अजूबा

आज हम आपको दुनिया के उस इकलौते नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे जो रेगिस्तान के बीचोंबीच स्थित है. यह किसी सामान्य पार्क जैसा नहीं है बल्कि इसकी तस्वीर अलग है...

जया पाण्डेय | Jan 02, 2026, 12:31 PM IST

1.रेगिस्तान में दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क

रेगिस्तान में दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क
1

जब हम किसी नेशनल पार्क की कल्पना करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में हरे-भरे जंगल, घनी हरियाली और बहती नदियों की तस्वीर उभरती है. लेकिन भारत में एक ऐसा नेशनल पार्क भी है जो इस सोच को पूरी तरह बदल देता है. यह पार्क घने जंगलों में नहीं बल्कि तपते रेगिस्तान के बीचोंबीच स्थित है.

2.डेजर्ट नेशनल पार्क भारत में कहां है?

डेजर्ट नेशनल पार्क भारत में कहां है?
2

डेजर्ट नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह दुनिया के रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र वाले चुनिंदा नेशनल पार्क्स में से एक माना जाता है. यह पार्क जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में लगभग 3,162 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है. सुनहरी रेत के टीलों, बंजर भूमि और कठोर जलवायु के बीच स्थित यह पार्क इस बात का प्रमाण है कि विषम परिस्थितियों में भी जीवन पनप सकता है.

3.क्यों खास है राजस्थान का यह नेशनल पार्क?

क्यों खास है राजस्थान का यह नेशनल पार्क?
3

रिपोर्टों के अनुसार डेजर्ट नेशनल पार्क के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा रेत के टीलों से ढका हुआ है. पहली नजर में यह इलाका सूना और निर्जीव लग सकता है लेकिन इसका इकोसिस्टम बेहद जटिल और रोचक है. यहां रेगिस्तान के पारंपरिक परिदृश्य के साथ-साथ चट्टानी भूमि और सूखी झाड़ियां भी देखने को मिलती हैं.

4.यहां मिले जुरासिक पार्क के जीवाश्म

यहां मिले जुरासिक पार्क के जीवाश्म
4

इस क्षेत्र में जुरासिक काल के समुद्री जीवों के जीवाश्म भी पाए गए हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि लाखों वर्ष पहले यह इलाका समुद्र के नीचे रहा होगा. ये जीवाश्म वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र हैं.

5.चरम मौसम के बीच कैसे पनपता है यहां जीवन?

चरम मौसम के बीच कैसे पनपता है यहां जीवन?
5

डेजर्ट नेशनल पार्क का मौसम बेहद कठोर होता है. गर्मियों में यहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान काफी गिर जाता है. वर्षा बहुत कम और अनिश्चित होती है. इसके बावजूद यहां के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं ने खुद को इन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है. यहां के अधिकांश जीव निशाचर होते हैं. वे दिन के समय तेज गर्मी से बचने के लिए बिलों या छिपी हुई जगहों में रहते हैं और सूर्यास्त के बाद बाहर निकलते हैं. यह अनुकूलन रेगिस्तानी जीवन का एक अहम हिस्सा है.

6.पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग

पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग
6

हालांकि यहां वनस्पतियां सीमित हैं, लेकिन पक्षियों की विविधता डेजर्ट नेशनल पार्क की सबसे बड़ी खासियत है. यही वजह है कि दुनिया भर से पक्षी प्रेमी और शोधकर्ता यहां आते हैं. यह पार्क कई दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है.
 

7.यहां कर सकते हैं इन पक्षियों का दीदार

यहां कर सकते हैं इन पक्षियों का दीदार
7

यहां छोटे पंजों वाली चील, भूरे चील और चित्तीदार चील जैसे शिकारी पक्षी देखे जा सकते हैं. सर्दियों के मौसम में यह पार्क प्रवासी पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण ठिकाना बन जाता है. इस दौरान डेमोइसेल क्रेन और मैकक्वीन बस्टर्ड जैसी प्रजातियां यहां देखने को मिलती हैं.

8.रेगिस्तान में जैव विविधता

रेगिस्तान में जैव विविधता
8

डेजर्ट नेशनल पार्क इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि सीमित संसाधनों और कठोर परिस्थितियों के बावजूद प्रकृति किस तरह संतुलन बनाए रखती है. यह पार्क न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रेगिस्तानी जैव विविधता को समझने के लिए बेहद अहम माना जाता है.

