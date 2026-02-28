दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी

1 . दुनिया का सबसे पुराना डांस फॉर्म कौन सा है?

नृत्य मानव अभिव्यक्ति का सबसे पुराना माध्यम रहा है. भाषा के विकसित होने से पहले ही लोग भावनाएं, उत्सव, शिकार की सफलता और आध्यात्मिक अनुभवों को लयबद्ध गतियों के जरिए व्यक्त करते थे. भारत में नृत्य की परंपरा का व्यवस्थित वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि द्वारा रचित माना जाता है. इस ग्रंथ की रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है और इसमें अभिनय, संगीत, रस और नृत्य की विस्तृत व्याख्या है. यही ग्रंथ भरतनाट्यम सहित कई भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की बुनियाद माना जाता है.

(Image: AI Generated)