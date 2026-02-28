दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी

एजुकेशन
1.दुनिया का सबसे पुराना डांस फॉर्म कौन सा है?
नृत्य मानव अभिव्यक्ति का सबसे पुराना माध्यम रहा है. भाषा के विकसित होने से पहले ही लोग भावनाएं, उत्सव, शिकार की सफलता और आध्यात्मिक अनुभवों को लयबद्ध गतियों के जरिए व्यक्त करते थे. भारत में नृत्य की परंपरा का व्यवस्थित वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि द्वारा रचित माना जाता है. इस ग्रंथ की रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है और इसमें अभिनय, संगीत, रस और नृत्य की विस्तृत व्याख्या है. यही ग्रंथ भरतनाट्यम सहित कई भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की बुनियाद माना जाता है.
2.कहां हुई थी भरतनाट्यम की उत्पत्ति?
भरतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुई. प्राचीन समय में इसे सादिर अट्टम कहा जाता था और यह मंदिरों में देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ था. मंदिरों में नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और पूजा का हिस्सा था. तमिलनाडु के चिदंबरम मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर जैसे मंदिरों में मिली मूर्तियों और शिलालेखों में नृत्य की 108 करण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है जो नाट्य शास्त्र में वर्णित हैं. यह दर्शाता है कि यह कला रूप हजार साल से भी अधिक समय से विकसित और संरक्षित होता रहा है.
3.चोल और विजयनगर साम्राज्य में मंदिर नृत्य को शाही संरक्षण
चोल और विजयनगर साम्राज्यों के समय में मंदिर नृत्य को शाही संरक्षण मिला और इसका व्यापक विकास हुआ. तंजावुर क्षेत्र इस कला का प्रमुख केंद्र बना. 19वीं शताब्दी में तंजावुर के चार प्रसिद्ध भाई जिन्हें तंजावुर क्वार्टेट कहा जाता है, ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति को व्यवस्थित रूप दिया और मार्गम नामक क्रमबद्ध संरचना तैयार की, जो आज भी मंच प्रस्तुतियों का आधार है.
4.ब्रिटिश शासनकाल में लगीं पाबंदियां
ब्रिटिश शासनकाल में सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के कारण देवदासी प्रथा पर सवाल उठने लगे. 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में एंटी-नौच आंदोलन चला जिसमें मंदिर नृत्य को अनैतिक बताकर उसका विरोध किया गया. अंग्रेजों ने भरटनाट्यम को अनैतिक करार दिया. 1910 के दशक में कई प्रांतों में मंदिर नृत्य पर पाबंदियां लगाई गईं. इससे यह कला लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गई. सामाजिक सुधार आंदोलनों और औपनिवेशिक नीतियों के मिश्रित प्रभाव से इसका पतन हुआ.
5.इन्होंने भरतनाट्यम को मंदिरों से बाहर निकालकर दुनिया तक पहुंचाया
20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कुछ सांस्कृतिक पुनरुद्धारकों ने इस नृत्य को नया जीवन दिया. रुक्मिणी देवी अरुंडेल जैसी हस्तियों ने भरतनाट्यम को मंदिरों से बाहर निकालकर सार्वजनिक मंच और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाया. इसके बाद यह नृत्य फिर से सम्मानित कला के रूप में स्थापित हुआ. आज भरतनाट्यम भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में सिखाया और प्रस्तुत किया जाता है.
