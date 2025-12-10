वह महिला जिन्होंने मर्दों के वर्चस्व वाले पेशे में लाई क्रांति, देश की पहली महिला CA से मिलिए

2 . मर्दों के पेशे में यूं लाईं क्रांति

1907 में तमिलनाडु में जन्मी शिवभोगम के शुरुआती जीवन में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह इतना बड़ा नाम बनेंगी. लेकिन जब उन्होंने संख्याओं की दुनिया में कदम रखा तो सब कुछ बदल गया. उनकी शैक्षणिक प्रतिभा उभरकर सामने आई और जल्द ही उन्होंने खुद को अकाउंटेंसी की ओर आकर्षित पाया. हालांकि उस वक्त इस पेशे में कोई महिला नहीं थी.

