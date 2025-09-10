वो UPSC कपल जिन्होंने सिर्फ 2 हजार रुपये में रचाई थी शादी, जानें IAS Yuvraj Marmat और IPS P. Mounika की खूबसूरत लवस्टोरी

8 . भारत के युवा जोड़ों के लिए सादगी का एक पाठ

8

एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी की यह प्रेरणादायक प्रेम कहानी इस बात पर ज़ोर देती है कि सफलता के लिए महंगी शादियों का दिखावा ज़रूरी नहीं है. ऐसे दौर में जहां शादी समारोह अक्सर फिजूलखर्ची में बदल जाते हैं, युवराज और मौनिका का सिर्फ़ 2,000 रुपये खर्च करने का फ़ैसला पूरे भारत के जोड़ों के लिए एक मिसाल कायम करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.