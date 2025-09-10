वो UPSC कपल जिन्होंने सिर्फ 2 हजार रुपये में रचाई थी शादी, जानें IAS Yuvraj Marmat और IPS P. Mounika की खूबसूरत लवस्टोरी
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 10, 2025, 05:58 PM IST
1.वो कपल जिन्होंने 2000 रुपयों में रचाई शादी
जब शादी की बात आती है तो हम अक्सर भव्य समारोहों, भव्य सजावट और मेहमानों की लंबी सूची की कल्पना करते हैं. लेकिन आज हम आपको जिस कपल से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने देश के प्रतिष्ठित पदों पर रहने के बावजूद बेहद सादगी से अपनी शादी में सिर्फ 2000 रुपये खर्च कर रूढ़िवादियों को तोड़ दिया.
2. 2021 में इस कपल ने पास की थी यूपीएससी की परीक्षा
आईएएस युवराज मरमट और आईपीएस पी. मौनिका की शादी उन नवविवाहितों के लिए प्रेरणा बन गई है जो दिखावे से ज़्यादा सादगी को महत्व देते हैं. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 पास करने वाले आईएएस-आईपीएस जोड़ा साल 2023 में बेहद सादगी भरे अंदाज़ में शादी के बंधन में बंधा था.
3.दोनों ने सादगी से की कोर्ट मैरेज
रिसेप्शन या बैंड-बाजे पर लाखों खर्च करने के बजाय उन्होंने कोर्ट मैरिज का विकल्प चुना, जिसमें सिर्फ़ करीबी परिवार, दोस्त और सहकर्मी ही शामिल हुए. उनकी सादगी भरी शादी ने एक मज़बूत संदेश दिया कि शादी प्रतिबद्धता का नाम है, बेवजह के खर्चों का नहीं. यह खबर तेज़ी से वायरल हुई और इस यूपीएससी जोड़े ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी.
4.आईएएस युवराज मरमट कौन हैं?
राजस्थान के गंगानगर में जन्मे और पले-बढ़े आईएएस युवराज मरमट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. यूपीएससी परीक्षा पास करने से पहले उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (आईईएस) में सफलता हासिल की थी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) में कार्यरत थे.
5.आईएएस युवराज का यूपीएससी का सफर
युवराज का सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने 2016 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और आखिरकार 2021 में अपने छठे प्रयास में 458वीं रैंक के साथ इस परीक्षा को पास किया. अपनी शादी के समय वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर तैनात थे.
6.आईपीएस पी. मौनिका कौन हैं?
तेलंगाना की रहने वाली आईपीएस पी. मौनिका मेडिकल बैकग्राउंड से आती हैं. फार्माकोलॉजी में ग्रेजुएट होने के साथ-साथ उन्हें हमेशा से ही खेल और संगीत का शौक रहा है. उन्होंने यूपीएससी 2021 की परीक्षा में 637वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में अपनी जगह पक्की की थी.
7.LBSNAA में शुरू हुई प्रेम कहानी
मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग के दौरान इस जोड़े की प्रेम कहानी परवान चढ़ी. दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया. शादी के बाद युवराज ने कैडर बदलने के लिए आवेदन किया और आज दोनों अधिकारी तेलंगाना कैडर में तैनात हैं.
8.भारत के युवा जोड़ों के लिए सादगी का एक पाठ
एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी की यह प्रेरणादायक प्रेम कहानी इस बात पर ज़ोर देती है कि सफलता के लिए महंगी शादियों का दिखावा ज़रूरी नहीं है. ऐसे दौर में जहां शादी समारोह अक्सर फिजूलखर्ची में बदल जाते हैं, युवराज और मौनिका का सिर्फ़ 2,000 रुपये खर्च करने का फ़ैसला पूरे भारत के जोड़ों के लिए एक मिसाल कायम करता है.
