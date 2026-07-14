ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी

3 . IFS पूजा कुमार झा का फैमिली बैकग्राउंड

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पूजा कुमार झा बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुरनहिया प्रखंड की निवासी हैं. हालांकि, उनका परिवार लंबे समय से दिल्ली में रह रहा है. उनके पिता गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में ऑफिस हेल्पर हैं और उनकी मां होममेकर हैं. पूजा अपने परिवार की पांचवीं बेटी हैं और उनका एक छोटा भाई भी है. उन्होंने बेटर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उन्होंने ऐसे सामाजिक माहौल को करीब से देखा, जहां कई जगह बेटों को बेटियों से ज्यादा महत्व दिया जाता था.