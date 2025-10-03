भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट

7 . वार्षिक फीस 10 लाख रुपये से अधिक

यहां केवल 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश मिलता है. इसके लिए योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है, जो हर साल सितंबर से जनवरी तक चलती है. फीस की बात करें तो यहां की वार्षिक फीस 10 लाख रुपये से अधिक है. इसके अलावा प्रवेश शुल्क, वर्दी, आईटी शुल्क और अन्य मदों में भी रकम ली जाती है.