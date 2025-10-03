FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट

भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट

भारत में कई विद्यालय अपनी शिक्षा और इतिहास के लिए मशहूर हैं, लेकिन राजस्थान के अजमेर में बना मेयो कॉलेज एक अलग ही पहचान रखता है. इसे ‘पूर्व का ईटन’ कहा जाता है. यहां कभी राजकुमार पालकी में बैठकर और सैकड़ों नौकरों के साथ पढ़ने आया करते थे.

राजा राम | Oct 03, 2025, 11:42 AM IST

1.अमीरों और राजाओं का विद्यालय

अमीरों और राजाओं का विद्यालय
1

अजमेर का मेयो कॉलेज देश के सबसे पुराने और शाही आवासीय विद्यालयों में गिना जाता है. इसे अमीरों और राजाओं का विद्यालय भी कहा जाता है.
 

2.अमीर घरानों के बच्चों के लिए

अमीर घरानों के बच्चों के लिए
2

इस कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी. इसकी योजना 1869 में बनी थी, जब लेफ्टिनेंट कर्नल एफ.के.एम. वाल्टर ने सुझाव दिया था कि राजाओं और अमीर घरानों के बच्चों के लिए एक अलग विद्यालय होना चाहिए.
 

3.कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई

कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई
3

इस कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी. इसकी योजना 1869 में बनी थी, जब लेफ्टिनेंट कर्नल एफ.के.एम. वाल्टर ने सुझाव दिया था कि राजाओं और अमीर घरानों के बच्चों के लिए एक अलग विद्यालय होना चाहिए.
 

4.‘राजकुमार कॉलेज’ बनाने की योजना

‘राजकुमार कॉलेज’ बनाने की योजना
4

1870 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो ने इसे ‘राजकुमार कॉलेज’ बनाने की योजना पेश की. बाद में इसका नाम मेयो कॉलेज रखा गया. इसका मुख्य भवन 1885 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी लागत उस समय 3 लाख 28 हजार रुपये आई थी. 

5. 300 नौकरों के साथ यहां पढ़ाई करने आए थे

300 नौकरों के साथ यहां पढ़ाई करने आए थे
5

इस विद्यालय का पहला छात्र अलवर के महाराजा का पुत्र राजकुमार मंगल सिंह था. कहा जाता है कि वे पालकी में बैठकर 300 नौकरों के साथ यहां पढ़ाई करने आए थे. उस समय प्रिंसिपल सर ओलिवर सेंट जॉन थे. 
 

6.भावशाली परिवारों के बच्चे यहां पढ़ते हैं

भावशाली परिवारों के बच्चे यहां पढ़ते हैं
6

महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी यहीं से शिक्षा पाई थी. आज भी बड़े व्यापारी, राजनयिक और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे यहां पढ़ते हैं. 

7.वार्षिक फीस 10 लाख रुपये से अधिक

वार्षिक फीस 10 लाख रुपये से अधिक
7

यहां केवल 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश मिलता है. इसके लिए योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है, जो हर साल सितंबर से जनवरी तक चलती है. फीस की बात करें तो यहां की वार्षिक फीस 10 लाख रुपये से अधिक है. इसके अलावा प्रवेश शुल्क, वर्दी, आईटी शुल्क और अन्य मदों में भी रकम ली जाती है. 

8.भारत का सबसे शाही विद्यालय माना जाता है

भारत का सबसे शाही विद्यालय माना जाता है
8

76 हेक्टेयर में फैले इस परिसर में संगमरमर की शानदार इमारतें, नौ होल का गोल्फ कोर्स, तैराकी तालाब और घुड़सवारी के लिए 60 घोड़े हैं. साथ ही 20 से अधिक खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. यही वजह है कि इसे भारत का सबसे शाही विद्यालय माना जाता है. 

