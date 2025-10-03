भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
एजुकेशन
राजा राम | Oct 03, 2025, 11:42 AM IST
1.अमीरों और राजाओं का विद्यालय
अजमेर का मेयो कॉलेज देश के सबसे पुराने और शाही आवासीय विद्यालयों में गिना जाता है. इसे अमीरों और राजाओं का विद्यालय भी कहा जाता है.
2.अमीर घरानों के बच्चों के लिए
इस कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी. इसकी योजना 1869 में बनी थी, जब लेफ्टिनेंट कर्नल एफ.के.एम. वाल्टर ने सुझाव दिया था कि राजाओं और अमीर घरानों के बच्चों के लिए एक अलग विद्यालय होना चाहिए.
3.कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई
इस कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी. इसकी योजना 1869 में बनी थी, जब लेफ्टिनेंट कर्नल एफ.के.एम. वाल्टर ने सुझाव दिया था कि राजाओं और अमीर घरानों के बच्चों के लिए एक अलग विद्यालय होना चाहिए.
4.‘राजकुमार कॉलेज’ बनाने की योजना
1870 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो ने इसे ‘राजकुमार कॉलेज’ बनाने की योजना पेश की. बाद में इसका नाम मेयो कॉलेज रखा गया. इसका मुख्य भवन 1885 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी लागत उस समय 3 लाख 28 हजार रुपये आई थी.
5. 300 नौकरों के साथ यहां पढ़ाई करने आए थे
इस विद्यालय का पहला छात्र अलवर के महाराजा का पुत्र राजकुमार मंगल सिंह था. कहा जाता है कि वे पालकी में बैठकर 300 नौकरों के साथ यहां पढ़ाई करने आए थे. उस समय प्रिंसिपल सर ओलिवर सेंट जॉन थे.
6.भावशाली परिवारों के बच्चे यहां पढ़ते हैं
महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी यहीं से शिक्षा पाई थी. आज भी बड़े व्यापारी, राजनयिक और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे यहां पढ़ते हैं.
7.वार्षिक फीस 10 लाख रुपये से अधिक
यहां केवल 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश मिलता है. इसके लिए योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है, जो हर साल सितंबर से जनवरी तक चलती है. फीस की बात करें तो यहां की वार्षिक फीस 10 लाख रुपये से अधिक है. इसके अलावा प्रवेश शुल्क, वर्दी, आईटी शुल्क और अन्य मदों में भी रकम ली जाती है.
8.भारत का सबसे शाही विद्यालय माना जाता है
76 हेक्टेयर में फैले इस परिसर में संगमरमर की शानदार इमारतें, नौ होल का गोल्फ कोर्स, तैराकी तालाब और घुड़सवारी के लिए 60 घोड़े हैं. साथ ही 20 से अधिक खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. यही वजह है कि इसे भारत का सबसे शाही विद्यालय माना जाता है.