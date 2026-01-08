FacebookTwitterYoutubeInstagram
भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

एजुकेशन

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

क्या आप जानते हैं कि किस नदी को डायमंड रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है और इसका इतिहास क्या है?

जया पाण्डेय | Jan 08, 2026, 05:57 PM IST

1.भारत की हीरा नदी

भारत की हीरा नदी
1

भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में बहने वाली एक नदी ऐसी भी है, जिसने केवल जल ही नहीं बल्कि धन, वैभव और वैश्विक व्यापार का इतिहास भी अपने साथ बहाया है. आधुनिक खनन तकनीकों के आने से बहुत पहले इस नदी के आसपास के क्षेत्रों से दुनिया के सबसे मशहूर हीरे निकाले जा चुके थे.

2.कृष्णा नदी है भारत की हीरा नदी

कृष्णा नदी है भारत की हीरा नदी
2

इन हीरों ने आसपास के इलाकों को समृद्ध व्यापारिक केंद्रों में बदल दिया और भारत को वैश्विक रत्न व्यापार के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान दिलाया. इसी ऐतिहासिक भूमिका के कारण कृष्णा नदी को भारत की हीरा नदी (Diamond River of India) कहा जाता है.

3.नाम नदी के रूप से नहीं, इतिहास से जुड़ा है

नाम नदी के रूप से नहीं, इतिहास से जुड़ा है
3

कृष्णा नदी को यह उपनाम उसके जल के रंग या बहाव के कारण नहीं मिला बल्कि उसके बेसिन से जुड़े हीरा-समृद्ध क्षेत्रों के कारण मिला है. सदियों तक कृष्णा नदी घाटी और इसके आसपास के इलाके दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक हीरा उत्पादक क्षेत्रों में गिने जाते थे. व्यापारी, यात्री और शासक इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते रहे. इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव दूर-दराज के देशों तक पहुंचा.

4.कृष्णा नदी को Diamond River of India क्यों कहा जाता है?

कृष्णा नदी को Diamond River of India क्यों कहा जाता है?
4

कृष्णा नदी के किनारे और इसके बेसिन में स्थित क्षेत्र खासतौर पर गोलकोंडा क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक रूप से हीरे के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. गोलकोंडा के हीरे अपनी अद्भुत चमक, शुद्धता और आकार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे. ऐसा माना जाता है कि कोह-ए-नूर, होप डायमंड, दरिया-ए-नूर जैसे प्रसिद्ध और पौराणिक हीरे कृष्णा नदी प्रणाली से जुड़े खनन क्षेत्रों से निकले थे. इन हीरों ने भारत को कई सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा हीरा स्रोत बनाए रखा.

TRENDING NOW

5.कृष्णा नदी का भूगोल और महत्व

कृष्णा नदी का भूगोल और महत्व
5

कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से होता है. यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. लगभग 1,300 किलोमीटर से अधिक लंबी कृष्णा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है. इसका उपजाऊ बेसिन कृषि, बस्तियों और व्यापार को सहारा देता रहा है, जिसने हीरा व्यापार से जुड़े क्षेत्रों की समृद्धि को और बढ़ाया.

6.कृष्णा नदी का भूगोल और महत्व

कृष्णा नदी का भूगोल और महत्व
6

गोलकोंडा केवल एक किला या खदान नहीं था बल्कि कृष्णा बेसिन से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय हीरा व्यापार केंद्र था. मध्यकाल के दौरान यहां से निकले हीरे भारत के पूर्वी तट के बंदरगाहों के जरिए एशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचते थे. डच, ब्रिटिश और दूसरे यूरोपीय व्यापारी इन कीमती पत्थरों तक पहुंच बनाने की कोशिश करते रहे. 18वीं शताब्दी में ब्राजील में हीरों की खोज से पहले तक भारत दुनिया का प्रमुख हीरा स्रोत माना जाता था.

