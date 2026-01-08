जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

4 . कृष्णा नदी को Diamond River of India क्यों कहा जाता है?

कृष्णा नदी के किनारे और इसके बेसिन में स्थित क्षेत्र खासतौर पर गोलकोंडा क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक रूप से हीरे के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. गोलकोंडा के हीरे अपनी अद्भुत चमक, शुद्धता और आकार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे. ऐसा माना जाता है कि कोह-ए-नूर, होप डायमंड, दरिया-ए-नूर जैसे प्रसिद्ध और पौराणिक हीरे कृष्णा नदी प्रणाली से जुड़े खनन क्षेत्रों से निकले थे. इन हीरों ने भारत को कई सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा हीरा स्रोत बनाए रखा.