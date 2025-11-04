वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा

2 . पुरुषों के कपड़े पहनकर झोंका था अंग्रेजों की आंखों में धूल

कपूरथला की रानी कनारी साहिबा ने अपने पति की मदद से ब्रिटिश राज के यात्रा प्रतिबंधों को चुनौती दी थी. उन्होंने अपने पति कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह के साथ दुनिया भर की यात्रा करने के लिए पुरुष का वेश धारण किया था. जगतजीत सिंह के बारे में ज्ञात है कि उन्होंने छह शादियां की थीं. उन्होंने 1895 में रानी कनारी साहिबा को अपनी चौथी पत्नी बनाया. वह हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कस्बे के दीवान की बेटी थीं. उनके एक बेटा और एक बेटी करमजीत सिंह साहिब बहादुर और रानी श्री अमृत कौर साहिबा थे.