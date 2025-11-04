FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- सहरसा रैली में बोले राजनाथ सिंह - हम पाक में कहीं भी हमला कर सकते थे

HomePhotos

एजुकेशन

वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा

भारत की उस महारानी की कहानी जिन्होंने पति के साथ यात्रा करने के लिए अंग्रेजों के आंखों में झोंकी धूल, जानें कपूरथला की रानी कनारी साहिबा के बारे में दिलचस्प किस्सा...

जया पाण्डेय | Nov 04, 2025, 03:47 PM IST

1.कौन थीं रानी कनारी साहिबा?

कौन थीं रानी कनारी साहिबा?
1

भारत के महाराजाओं को उनकी भव्यता, महलों और शानदार जीवनशैली के लिए याद किया जाता है. लेकिन उनके वैभव के पीछे उनकी रानियों और महारानियों का कम हाथ नहीं था. उनकी कहानियां अक्सर इतिहास के साये में दबी रह जाती हैं. ऐसी ही एक महारानी थीं कपूरथला की रानी कनारी साहिबा.

2.पुरुषों के कपड़े पहनकर झोंका था अंग्रेजों की आंखों में धूल

पुरुषों के कपड़े पहनकर झोंका था अंग्रेजों की आंखों में धूल
2

कपूरथला की रानी कनारी साहिबा ने अपने पति की मदद से ब्रिटिश राज के यात्रा प्रतिबंधों को चुनौती दी थी. उन्होंने अपने पति कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह के साथ दुनिया भर की यात्रा करने के लिए पुरुष का वेश धारण किया था. जगतजीत सिंह के बारे में ज्ञात है कि उन्होंने छह शादियां की थीं. उन्होंने 1895 में रानी कनारी साहिबा को अपनी चौथी पत्नी बनाया. वह हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कस्बे के दीवान की बेटी थीं. उनके एक बेटा और एक बेटी करमजीत सिंह साहिब बहादुर और रानी श्री अमृत कौर साहिबा थे.

3.ब्रिटिश शासन से अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा कर सकते थे राजा-महाराजा

ब्रिटिश शासन से अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा कर सकते थे राजा-महाराजा
3

रानी कनारी साहिबा के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसकी चर्चा आज भी होती है. ब्रिटिश राज (1858-1947) के दौरान अगर किसी शाही परिवार का कोई सदस्य विदेश यात्रा करना चाहता था, तो उसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी. ब्रिटिश राज के गठन के दौरान, महाराजाओं को सामंती जागीरदार का दर्जा दिया गया था, जो महारानी विक्टोरिया के प्रति निष्ठा रखते थे. परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार ने गोद लेने (पुत्रों की अनुपस्थिति में) शाही खर्चों और विदेश यात्रा को मंज़ूरी दे दी.

4.कपूरथला को क्यों कहा जाता था पंजाब का पेरिस

कपूरथला को क्यों कहा जाता था पंजाब का पेरिस
4

जगतजीत सिंह एक फ्रांसीसी-प्रेमी शासक के रूप में जाने जाते थे. फ्रांस और उसकी संस्कृति के प्रति उनका जुनून इतना था कि फ्रांसीसी सौंदर्यबोध और प्रभाव उनकी रियासत में समाहित हो गया जिससे कपूरथला को पंजाब का पेरिस उपनाम मिला. महाराजा ने एक शानदार जीवन जिया और अक्सर यूरोप की यात्राएं करते रहे.

5.जब अंग्रेजों ने रानी के बिना राजा को विदेश यात्रा की दी इजाजत

जब अंग्रेजों ने रानी के बिना राजा को विदेश यात्रा की दी इजाजत
5

हालांकि रानी कनारी के साथ उनकी विदेश यात्रा की योजना इस शर्त पर स्वीकृत हुई कि रानी भारत में ही रहेंगी. यह वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान हुआ था और जहां महाराजा को सहायकों और कर्मचारियों को साथ ले जाने की अनुमति थी, वहीं रानी कनारी साहिबा के यात्रा अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था. महाराजा रानी को अपने साथ ले जाने के उपाय सोचने लगे. उनके एक विश्वस्त मंत्री ने सुझाव दिया कि रानी को पुरुष सेवक का वेश धारण करा दिया जाए ताकि वे विदेश यात्रा कर सकें.

6.काफी सोच-समझकर निकाली गई ये युक्ति

काफी सोच-समझकर निकाली गई ये युक्ति
6

रानी कनारी इस योजना का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं. उन्होंने महाराजा के पुरुष सेवक की तरह कपड़े पहने. अचकन, पायजामा, पगड़ी और नकली दाढ़ी लगाई. उनकी पहचान महाराजा के निजी कर्मचारी के रूप में दर्ज की गई जिससे उन्हें बॉम्बे बंदरगाह से यूरोप जाने वाले जहाज पर चढ़ने की अनुमति मिल गई.

7.आठ महीने पति के साथ विदेश में रहने के बाद लौटी थीं रानी

आठ महीने पति के साथ विदेश में रहने के बाद लौटी थीं रानी
7

उन्होंने यूरोप, अमेरिका और मिस्र की यात्रा की. उन्होंने कम ही लोगों से मिलना-जुलना पसंद किया और लंदन में ड्यूक ऑफ यॉर्क की शादी में शामिल होने से परहेज किया. आठ महीने विदेश में रहने के बाद वह अपने पति के साथ बिना किसी की पहचान के कपूरथला लौट आईं.

