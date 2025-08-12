दुनिया के इन 5 देशों में तेजी से घट रही जनसंख्या? जानें क्यों धीरे-धीरे खाली हो रहीं ये Countries

4 . कुक आइलैंड

पोलिनेशिया के देश कुक आइलैंड में साल 2024 जनसंख्या बढ़ोतरी दर −3.47% दर्ज की गई. साल 2050 तक यहां की जनसंख्या घटकर 9 हजार पहुंचने की उम्मीद है. इस देश में आई जनसंख्या में गिरावट बेहतर आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक अवसरों के लिए प्रवास के अलावा न्यूजीलैंड तक मुफ्त पहुंच सुगम होने की वजह से आई है.