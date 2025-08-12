दुनिया के इन 5 देशों में तेजी से घट रही जनसंख्या? जानें क्यों धीरे-धीरे खाली हो रहीं ये Countries

सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 12, 2025, 04:47 PM IST
1.तेजी से कम हो रही इन देशों की आबादी
दुनिया की आबादी बढ़ रही है जो वर्तमान में 8.2 अरब है. लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो इससे उलट जनसंख्या में कमी से जूझ रहे हैं. इसकी अहम वजहों में निरंतर कम प्रजनन दर और बढ़ती मृत्यु दर के साथ वृद्ध होती जनसंख्या शामिल है.
2.क्या है तेजी से कम हो रही आबादी की वजह
इसके अलावा बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में युवाओं का प्रवास के माध्यम से विदेशों में पलायन भी इस जनसंख्या गिरावट को तेज कर रहा है. आज हम आपको ऐसे ही 5 देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां की जनसंख्या तेजी से कम हो रही है.
3.सेंट मार्टिन
नॉर्थ अमेरिका के देश सेंट मार्टिन में साल 2024 जनसंख्या बढ़ोतरी दर −4.92% दर्ज की गई. साल 2050 तक यहां की जनसंख्या घटकर 19 हजार पहुंचने की उम्मीद है. इस देश में आई जनसंख्या में गिरावट बड़े तूफानों के बाद प्रवासन और आर्थिक व्यवधान के कारण हुई है.
4.कुक आइलैंड
पोलिनेशिया के देश कुक आइलैंड में साल 2024 जनसंख्या बढ़ोतरी दर −3.47% दर्ज की गई. साल 2050 तक यहां की जनसंख्या घटकर 9 हजार पहुंचने की उम्मीद है. इस देश में आई जनसंख्या में गिरावट बेहतर आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक अवसरों के लिए प्रवास के अलावा न्यूजीलैंड तक मुफ्त पहुंच सुगम होने की वजह से आई है.
5.मार्शल आइलैंड
ओसिनिया के मार्शल आइलैंड में साल 2024 जनसंख्या बढ़ोतरी दर −3.38% दर्ज की गई. साल 2050 तक यहां की जनसंख्या घटकर 24 हजार पहुंचने की उम्मीद है. इस देश में आई जनसंख्या में गिरावट संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर उच्च प्रवासन और समुद्र-स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं सहित जलवायु परिवर्तन के कारण आई है.
6.ग्रीस
ग्रीस में साल 2024 जनसंख्या बढ़ोतरी दर −1.77% दर्ज की गई. साल 2050 तक यहां की जनसंख्या घटकर 8.8 मिलियन पर पहुंचने की उम्मीद है. इस देश में आई जनसंख्या में गिरावट कम जन्म दर, आर्थिक संकट के कारण युवा श्रमिकों का बड़े पैमाने पर प्रवासन और तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या की वजह से है.
7.नॉर्दन मारियाना आइलैंड
नॉर्दन मारियाना आइलैंड में साल 2024 जनसंख्या बढ़ोतरी दर −1.76% दर्ज की गई. साल 2050 तक यहां की जनसंख्या घटकर 43 हजार पहुंचने की उम्मीद है. इस देश में आई जनसंख्या में गिरावट परिधान उद्योग के अंत और पर्यटन में गिरावट के कारण आर्थिक मंदी की वजह से आई है.
