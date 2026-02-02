भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

6 . अतीत की धरोहर होने के बावजूद भारत के सांस्कृतिक भविष्य से जुड़ती नजर आती है यह जगह

इन सभी कारणों से आदिचनल्लूर केवल एक प्राचीन कब्रिस्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का साक्ष्य है जो तकनीकी रूप से दक्ष, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से संगठित थी. केंद्रीय बजट में इसका जिक्र इस बात का संकेत है कि सरकार अब ऐसे स्थलों को संरक्षित कर उन्हें शोध, शिक्षा और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है. इस तरह आदिचनल्लूर अतीत की धरोहर होते हुए भी आज के भारत के सांस्कृतिक भविष्य से जुड़ता नजर आता है.

