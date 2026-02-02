FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एजुकेशन

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

बजट में देश भर के चुनिंदा ऐतिहासिक स्थलों को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है और आदिचनल्लूर को इस पहल में शामिल किए जाने से इसकी ऐतिहासिक अहमियत पर दोबारा ध्यान गया है. जानें यहां की खासियत...

जया पाण्डेय | Feb 02, 2026, 09:55 AM IST

1.बजट 2026 में क्यों हुआ आदिचनल्लूर का जिक्र?

बजट 2026 में क्यों हुआ आदिचनल्लूर का जिक्र?
1

बजट 2026 में प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और विकास की घोषणा के बाद तमिलनाडु का प्राचीन स्थल आदिचनल्लूर चर्चा में आ गया है. बजट में देश भर के चुनिंदा ऐतिहासिक स्थलों को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है और आदिचनल्लूर को इस पहल में शामिल किए जाने से इसकी ऐतिहासिक अहमियत पर दोबारा ध्यान गया है. यह स्थल इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

(नोट: सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

2.लौह युग से संबंधित मानी जाती है यह जगह

लौह युग से संबंधित मानी जाती है यह जगह
2

दक्षिणी तमिलनाडु में तामिरबारनी नदी के किनारे स्थित आदिचनल्लूर, थूथुकुडी जिले में तिरुनेलवेली से लगभग 25 किलोमीटर दूर है. यह स्थान एक प्राचीन पुरातात्विक क्षेत्र है, जिसे लौह युग से जोड़ा जाता है. यहां की खुदाइयों से यह संकेत मिलता है कि हजारों साल पहले इस क्षेत्र में संगठित मानव बस्ती और विकसित सांस्कृतिक जीवन मौजूद था इसलिए इतिहासकारों के लिए यह सिर्फ एक स्थल नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की प्रारंभिक सभ्यताओं को समझने की एक अहम कड़ी है.

3.कलश समाधि परंपरा के लिए मशहूर है आदिचनल्लूर

कलश समाधि परंपरा के लिए मशहूर है आदिचनल्लूर
3

आदिचनल्लूर अपनी कलश समाधि परंपरा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है. यहां मृतकों को बड़े मिट्टी के कलशों में दफनाया जाता था. इन कलशों के भीतर मानव कंकालों के अवशेष मिले हैं और उनके साथ लोहे के औजार, कांसे और सोने के आभूषण, मिट्टी के बर्तन तथा अन्य वस्तुएं भी रखी गई थीं. इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वास, सामाजिक रीति-रिवाज और मृत्यु से जुड़े अनुष्ठान सुव्यवस्थित थे. पुरातत्वविदों का मानना है कि यह परंपरा उस समाज की सांस्कृतिक परिपक्वता और तकनीकी दक्षता को दर्शाती है.

4.यूरोपीयन, ब्रिटिश के बाद ASI ने भी यहां की खुदाई

यूरोपीयन, ब्रिटिश के बाद ASI ने भी यहां की खुदाई
4

इस स्थल का उल्लेख 19वीं सदी में हुआ जब यूरोपीय शोधकर्ताओं ने यहां प्रारंभिक सर्वेक्षण किए. बाद में ब्रिटिश पुरातत्वविद् अलेक्जेंडर री ने यहां विस्तृत खुदाई कर अनेक कलश, धातु वस्तुएं और मानव अवशेष दर्ज किए. स्वतंत्र भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी अलग-अलग चरणों में खुदाई की. 21वीं सदी की खुदाइयों में बड़ी संख्या में कलश समाधियां और विविध पुरावशेष सामने आए, जिन्होंने इस स्थल के महत्व को और मजबूत किया.

5.किस काल के अवशेष आदिचनल्लूर में मौजूद हैं?

किस काल के अवशेष आदिचनल्लूर में मौजूद हैं?
5

आदिचनल्लूर से मिले अवशेषों का काल सामान्यतः लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, हालांकि कुछ अध्ययनों ने संकेत दिया है कि यहां मानव गतिविधि इससे भी पहले की हो सकती है. यह समय दक्षिण भारत के प्रारंभिक लौह युग से जुड़ा है, जब धातु तकनीक, शिल्पकला और सामाजिक संरचना विकसित हो रही थी. कुछ विद्वान इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं को संगम कालीन तमिल समाज से जोड़कर भी देखते हैं, हालांकि यह संबंध अभी शोध का विषय है.

6.अतीत की धरोहर होने के बावजूद भारत के सांस्कृतिक भविष्य से जुड़ती नजर आती है यह जगह

अतीत की धरोहर होने के बावजूद भारत के सांस्कृतिक भविष्य से जुड़ती नजर आती है यह जगह
6

इन सभी कारणों से आदिचनल्लूर केवल एक प्राचीन कब्रिस्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का साक्ष्य है जो तकनीकी रूप से दक्ष, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से संगठित थी. केंद्रीय बजट में इसका जिक्र इस बात का संकेत है कि सरकार अब ऐसे स्थलों को संरक्षित कर उन्हें शोध, शिक्षा और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है. इस तरह आदिचनल्लूर अतीत की धरोहर होते हुए भी आज के भारत के सांस्कृतिक भविष्य से जुड़ता नजर आता है.

