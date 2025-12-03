भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

2 . सिक्किम में क्यों नहीं है रेलवे नेटवर्क?

वह राज्य कोई और नहीं बल्कि भारत के सेवन सिस्टर स्टेट में से एक राज्य सिक्किम है. सिक्किम ही भारत का एकमात्र राज्य है जहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं है. अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा है क्यों? दरअसल सिक्किम के ऊबड़-खाबड़ इलाके रणनीतिक स्थिति और भौगोलिक चुनौतियों ने कनेक्टिविटी के प्रति एक खास दृष्टिकोण को आकार दिया है.