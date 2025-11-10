भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 10, 2025, 12:54 PM IST
1.अनोखी है इस नवाब के विलासिता की कहानी
भारत का इतिहास उन राजाओं और नवाबों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अकल्पनीय विलासिता का जीवन जिया. हमने अक्सर सोने से बने महलों, हीरों से जड़े सिंहासनों और शाही जीवन की जीवनशैली के किस्से सुने हैं लेकिन आज हम आपको जिस विलासिता की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो अपने आप में अनोखी है.
2.खास है रामपुर के नवाब हामिद अली खान की कहानी
यह कहानी है रामपुर के नवाब हामिद अली खान की. वह एक ऐसे नवाब थे जिन्होंने न केवल विलासिता में जीवन जिया बल्कि अपने दौर में विलासिता के अर्थ को भी नए सिरे से परिभाषित किया.
3.वह भारतीय नवाब कौन था जिसके पास निजी रेलवे स्टेशन था?
उन दिनों ज्यादातर लोगों के लिए ट्रेन बस आने-जाने का एक साधन थी जिसे भारत भर के कस्बों और शहरों को जोड़ने वाली एक अद्भुत यात्रा के तौर पर देखा जाता था लेकिन नवाब हामिद अली ख़ान के लिए यह इससे कहीं बढ़कर थी. उनके लिए यह एक तरह का रुतबा, ताकत और शाही शान थी.
4.बड़ौदा स्टेट रेल बिल्डर्स से बनवाया था शाही ट्रेन
जब दुनिया रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार करती थी तो नवाब ने तय किया कि वह कुछ अलग करेंगे. बात 1925 की है. ब्रिटिश राज के दौरान जब ज़्यादातर लोग थर्ड क्लास में सफर करने के लिए बाध्य थे तो नवाब ने बड़ौदा स्टेट रेल बिल्डर्स को अपने लिए एक खास शाही ट्रेन बनाने का काम सौंपा. इसके बाद बनी चार डिब्बों वाली एक शानदार ट्रेन 'द सैलून'.
5.शानदार था ट्रेन का हर एक डिब्बा
ट्रेन का हर डिब्बा एक आलीशान कृति था. जो पहियों पर चलता-फिरते महल से कम नहीं था. इसके फर्श मोटे फ़ारसी कालीनों से बिछे थे, छतों से चमचमाते झूमर लटक रहे थे, अंदर सागौन की लकड़ी के नक्काशीदार फ़र्नीचर सजे थे और सुनहरे रेशमी पर्दे ट्रेन की गति के साथ लहरा रहे थे. ट्रेन को रामपुर के राजसी वैभव का रूप कहा जा सकता है जो हर कोने से झलकता था.
6.इस शाही ट्रेन में थीं कौन-कौन सी सुविधाएं?
इस ट्रेन में राजसी मानकों और आराम के साथ एक शयनकक्ष, एक भोजन कक्ष, एक रसोईघर और यहां तक कि एक मनोरंजन कक्ष भी था. इसके अलावा सुरक्षाकर्मियों और सेवकों के लिए भी अलग से डिब्बे थे ताकि यात्रा के दौरान नवाब की शाही जीवनशैली में कोई खलल न पड़े. जब रेलगाड़ी आती तो विस्मय से भीड़ उमड़ पड़ती. ट्रेन की सीटी सिर्फ सफर की घोषणा नहीं बल्कि राजा की उपस्थिति का संकेत भी था.
