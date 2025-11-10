भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

6 . इस शाही ट्रेन में थीं कौन-कौन सी सुविधाएं?

6

इस ट्रेन में राजसी मानकों और आराम के साथ एक शयनकक्ष, एक भोजन कक्ष, एक रसोईघर और यहां तक कि एक मनोरंजन कक्ष भी था. इसके अलावा सुरक्षाकर्मियों और सेवकों के लिए भी अलग से डिब्बे थे ताकि यात्रा के दौरान नवाब की शाही जीवनशैली में कोई खलल न पड़े. जब रेलगाड़ी आती तो विस्मय से भीड़ उमड़ पड़ती. ट्रेन की सीटी सिर्फ सफर की घोषणा नहीं बल्कि राजा की उपस्थिति का संकेत भी था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से