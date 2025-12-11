दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 11, 2025, 02:30 PM IST
1.दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं ज्यादा कमाती हैं
पिछले पचास साल से वर्कफोर्स में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. आज महिलाएं बड़ी-बड़ी कंपनियों में टॉप के पदों पर काम कर रही हैं और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपनी प्रतिभा साबित न की हो. लेकिन उनकी भागीदारी बढ़ने के बावजूद उन्हें समान काम के लिए पुरुषों से कम वेतन मिलता है.
2.लैंगिक वेतन अंतर की समस्या
महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलने की समस्या न केवल विकासशील बल्कि विकसित देशों में भी देखी जाती है. पुरुषों और महिलाओं की आय में इस अंतर को लैंगिक वेतन अंतर कहा जाता है. यह समस्या काफी गंभीर है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में महिलाएं औसतन पुरुषों से 20 प्रतिशत कम कमाती हैं.
3.दुनिया के विकसित देशों में भी जेंडर पे गैप
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं अभी भी पुरुषों से कम कमाती हैं. लेकिन एक यूरोपीय देश ऐसा है जो इस मामले में अपवाद है. यहां महिलाएं सम्मान के साथ काम करती हैं. उनके पास रोजगार के अच्छे अवसर हैं और वे पुरुषों से अधिक कमाती हैं.
4.एकमात्र यूरोपीय देश जहां महिलाएं कमाने के मामले में हैं आगे
यूरोस्टेट ने हाल ही में लैंगिक वेतन अंतर पर एक रिपोर्ट जारी की है. इस स्टडी में उस एक देश का खुलासा हुआ है जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है. इस लिस्ट के अनुसार लक्जमबर्ग एकमात्र ऐसा यूरोपीय देश है जहां महिलाएं पुरुषों से अधिक कमाती हैं.
5.Eurostat रिपोर्ट और लक्जमबर्ग का खुलासा
लक्जमबर्ग में लैंगिक वेतन अंतर -0.7% है जिसका मतलब है कि यहां महिलाएं पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक आय अर्जित करती हैं. इसके पीछे मुख्य कारण देश की सशक्त लैंगिक समानता वाली नीतियां और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की बड़ी संख्या है, जहां उन्हें अच्छा वेतन मिलता है.
6.दुनिया के धनी और खुशहाल देशों में शुमार है लक्जमबर्ग
लक्जमबर्ग दुनिया के सबसे धनी देशों में भी शुमार है और इतना ही नहीं यह सबसे खुशहाल देशों में से भी एक है. यह खबर पढ़कर आपमें से भी कई महिलाओं ने जरूर इस देश में बसने का मन बना लिया होगा.
