FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

3 दिन के गोवा दौरे पर अरविंद केजरीवाल, जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार | लूथरा ब्रदर्स की जमानत पर ऑर्डर रिजर्व, रोहिणी कोर्ट ने शाम 5:30 बजे तक ऑर्डर सुरक्षित रखा | प्रयागराज माघ मेले की तैयारियों पर डेडलाइन जारी, 15 दिसंबर तक सभी काम पूरे करने के आदेश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS SO Mains Result 2025: आईबीपीएस ने जारी किया स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स का रिजल्ट, ibps.in से ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

आईबीपीएस ने जारी किया स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

Arunachal Pradesh Accident: अरुणाचल प्रदेश में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरा मजदूरों से भरा ट्रक, 22 की मौत!

Arunachal Pradesh Accident: अरुणाचल प्रदेश में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरा मजदूरों से भरा ट्रक, 22 की मौत!

इंडिगो देने जा रही है 10000 रुपये का मुआवजा, एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी देगी कंपनी

इंडिगो देने जा रही है 10000 रुपये का मुआवजा, एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी देगी कंपनी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर

रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर

Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

दुनिया के कई विकसित देशों में जहां महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले काफी कम वेतन दिया जाता है, वहीं आज हम आपको उस देश के बारे में बताएंगे जहां औरतें मर्दों से ज्यादा कमाती हैं...

जया पाण्डेय | Dec 11, 2025, 02:30 PM IST

1.दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं ज्यादा कमाती हैं

दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं ज्यादा कमाती हैं
1

पिछले पचास साल से वर्कफोर्स में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. आज महिलाएं बड़ी-बड़ी कंपनियों में टॉप के पदों पर काम कर रही हैं और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपनी प्रतिभा साबित न की हो. लेकिन उनकी भागीदारी बढ़ने के बावजूद उन्हें समान काम के लिए पुरुषों से कम वेतन मिलता है. 

Advertisement

2.लैंगिक वेतन अंतर की समस्या

लैंगिक वेतन अंतर की समस्या
2

महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलने की समस्या न केवल विकासशील बल्कि विकसित देशों में भी देखी जाती है. पुरुषों और महिलाओं की आय में इस अंतर को लैंगिक वेतन अंतर कहा जाता है. यह समस्या काफी गंभीर है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में महिलाएं औसतन पुरुषों से 20 प्रतिशत कम कमाती हैं.

3.दुनिया के विकसित देशों में भी जेंडर पे गैप

दुनिया के विकसित देशों में भी जेंडर पे गैप
3

अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं अभी भी पुरुषों से कम कमाती हैं. लेकिन एक यूरोपीय देश ऐसा है जो इस मामले में अपवाद है. यहां महिलाएं सम्मान के साथ काम करती हैं. उनके पास रोजगार के अच्छे अवसर हैं और वे पुरुषों से अधिक कमाती हैं.

4.एकमात्र यूरोपीय देश जहां महिलाएं कमाने के मामले में हैं आगे

एकमात्र यूरोपीय देश जहां महिलाएं कमाने के मामले में हैं आगे
4

यूरोस्टेट ने हाल ही में लैंगिक वेतन अंतर पर एक रिपोर्ट जारी की है. इस स्टडी में उस एक देश का खुलासा हुआ है जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है. इस लिस्ट के अनुसार लक्जमबर्ग एकमात्र ऐसा यूरोपीय देश है जहां महिलाएं पुरुषों से अधिक कमाती हैं.

TRENDING NOW

5.Eurostat रिपोर्ट और लक्जमबर्ग का खुलासा

Eurostat रिपोर्ट और लक्जमबर्ग का खुलासा
5

लक्जमबर्ग में लैंगिक वेतन अंतर -0.7% है जिसका मतलब है कि यहां महिलाएं पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक आय अर्जित करती हैं. इसके पीछे मुख्य कारण देश की सशक्त लैंगिक समानता वाली नीतियां और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की बड़ी संख्या है, जहां उन्हें अच्छा वेतन मिलता है.

6.दुनिया के धनी और खुशहाल देशों में शुमार है लक्जमबर्ग

दुनिया के धनी और खुशहाल देशों में शुमार है लक्जमबर्ग
6

लक्जमबर्ग दुनिया के सबसे धनी देशों में भी शुमार है और इतना ही नहीं यह सबसे खुशहाल देशों में से भी एक है. यह खबर पढ़कर आपमें से भी कई महिलाओं ने जरूर इस देश में बसने का मन बना लिया होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी
रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर
रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर
Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा
Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा
IPL 2026 ऑक्शन में ये 5 खिलाड़ी रह सकते हैं अनसोल्ड, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IPL 2026 ऑक्शन में ये 5 खिलाड़ी रह सकते हैं अनसोल्ड, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
Egg Eating Benefits: इम्यूनिटी से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों को बूस्ट करता है अंडा, जानें खाने का सही समय और तरीका
इम्यूनिटी से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों को बूस्ट करता है अंडा, जानें खाने का सही समय और तरीका
MORE
Advertisement
धर्म
Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement