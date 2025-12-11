दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

1 . दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं ज्यादा कमाती हैं

पिछले पचास साल से वर्कफोर्स में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. आज महिलाएं बड़ी-बड़ी कंपनियों में टॉप के पदों पर काम कर रही हैं और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपनी प्रतिभा साबित न की हो. लेकिन उनकी भागीदारी बढ़ने के बावजूद उन्हें समान काम के लिए पुरुषों से कम वेतन मिलता है.