दुनिया का इकलौता देश जिसकी नहीं है राजधानी, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

1 . दुनिया का इकलौता देश जिसकी नहीं है राजधानी

किसी भी देश की राजधानी, वहां की सरकार का मुख्यालय होता है. यहीं पर आधिकारिक इमारत, संसद और मंत्रालय बने होते हैं जहां से पूरे देश का कामकाज चलता है. लगभग हर स्वतंत्र देश में ऐसा कोई न कोई शहर होता है जो वहां की राजधानी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है.

(All Images- AI Generated)