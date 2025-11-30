दुनिया का इकलौता देश जिसकी नहीं है राजधानी, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

एजुकेशन
1.दुनिया का इकलौता देश जिसकी नहीं है राजधानी
किसी भी देश की राजधानी, वहां की सरकार का मुख्यालय होता है. यहीं पर आधिकारिक इमारत, संसद और मंत्रालय बने होते हैं जहां से पूरे देश का कामकाज चलता है. लगभग हर स्वतंत्र देश में ऐसा कोई न कोई शहर होता है जो वहां की राजधानी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है.
2.छोटा सा द्वीपीय देश है नाउरू
प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीपीय देश नाउरू दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई आधिकारिक तौर पर घोषित राजधानी नहीं है. दूसरे देशों की तरह न तो कानून में और न ही किसी परंपरा में इसकी कोई निश्चित राजधानी है.
3.दुनिया के छोटे देशों में से एक है नाउरू
नाउरू क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश (केवल 21 वर्ग किलोमीटर) और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा देश है. इसके सरकारी भवन जैसे संसद, राष्ट्रपति भवन, कोर्ट यारेन जिले में स्थित हैं. लेकिन यारेन को संवैधानिक रूप से राजधानी घोषित नहीं किया गया है.
4.कहां से चलता है नाउरू का प्रशासनिक काम?
हालांकि यारेन को इसके प्रशासनिक कार्यों के कारण कभी-कभी वास्तविक राजधानी कहा जाता है. लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया है. नाउरू का कुल क्षेत्रफल इतना छोटा है कि इसे शहरों या कस्बों में बांटना बेईमानी है. यह देश कई जिलों में बंटा हुआ है लेकिन इसे कई राज्यों में नहीं बांटा गया है.
5.इस देश की क्यों नहीं है आधिकारिक राजधानी?
सरकार सुविधा के मुताबिक काम करती है. यारेन जो हवाई अड्डे और केंद्रीय सुविधाओं के नजदीक है, इसलिए इस देश का अधिकांश प्रशासनिक काम यहीं से होता है. हालांकि औपचारिक घोषणा का न होना एक तकनीकी बात है जिसका रोजमर्रा के जीवन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है.
