दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज... पलक झपकते हो जाती है गायब

एजुकेशन
राजा राम | Dec 30, 2025, 10:37 PM IST
1.रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें चोरों के निशाने पर
वैश्विक स्तर पर चोरी की प्रवृत्ति अब केवल महंगे या लग्जरी सामान तक सीमित नहीं रही. सुपरमार्केट, मॉल और लोकल स्टोर्स में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी चोरों के निशाने पर हैं.
2.रिटेल इंडस्ट्री को भारी नुकसान
अंतर्राष्ट्रीय रिटेल सर्वे और सिक्योरिटी एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि हर साल दुकानों से अरबों रुपये के सामान की चोरी होती है, जिससे रिटेल इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ता है.
3.सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज पनीर
कई रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज पनीर (Cheese) है. यूरोप और अमेरिका में सुपरमार्केट से बड़ी मात्रा में पनीर चोरी होने के मामले सामने आते हैं.
4.पनीर पर सिक्योरिटी टैग लगाए जा रहे हैं
विशेषज्ञों का कहना है कि पनीर की ऊंची कीमत, छोटी पैकिंग और ज्यादा मांग इसे चोरों के लिए आसान लक्ष्य बनाती है. इसे जेब या बैग में छिपाना भी अपेक्षाकृत आसान होता है. खबरों की माने तो, हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई देशों में पनीर पर सिक्योरिटी टैग लगाए जा रहे हैं और कुछ स्टोर्स में इसे लॉक्ड डिस्प्ले में रखा जाता है.
5.पनीर के बाद चॉकलेट
पनीर के बाद चॉकलेट दूसरी सबसे ज्यादा चोरी होने वाली वस्तु मानी जाती है. इसके अलावा शराब, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम भी इस सूची में शामिल हैं.
6.अतिरिक्त निगरानी रखी जाती है
ये सभी प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं और आकार में छोटे, इसलिए सुपरमार्केट में इन पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाती है.