दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज... पलक झपकते हो जाती है गायब

4 . पनीर पर सिक्योरिटी टैग लगाए जा रहे हैं

विशेषज्ञों का कहना है कि पनीर की ऊंची कीमत, छोटी पैकिंग और ज्यादा मांग इसे चोरों के लिए आसान लक्ष्य बनाती है. इसे जेब या बैग में छिपाना भी अपेक्षाकृत आसान होता है. खबरों की माने तो, हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई देशों में पनीर पर सिक्योरिटी टैग लगाए जा रहे हैं और कुछ स्टोर्स में इसे लॉक्ड डिस्प्ले में रखा जाता है.

