एजुकेशन

धरती का सबसे शाही वृक्ष, जानें किस पेड़ को कहते हैं King of Trees

आज हम आपको उस पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे शाही उपाधि हासिल है और इसे सभी पेड़ों का राजा कहा जाता है. सदियों से, यह विशाल वृक्ष गांवों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर खामोशी से खड़ा है और पीढ़ियों के आने-जाने का साक्षी रहा है...

जया पाण्डेय | Jan 20, 2026, 01:41 PM IST

1.पेड़-पौधों की अद्भुत दुनिया का राजा

पेड़-पौधों की अद्भुत दुनिया का राजा
1

पेड़-पौधों के बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव है. ये न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि जीवन को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखते हैं. आज हम आपको उस खास वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, जिसे उसकी भव्यता और उपयोगिता के कारण सभी पेड़ों का राजा कहा जाता है. यह विशाल पेड़ सदियों से गांवों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा होकर पीढ़ियों के आने-जाने का मूक साक्षी रहा है.

2.किस पेड़ को मिला है राजा का दर्जा?

किस पेड़ को मिला है राजा का दर्जा?
2

बरगद का पेड़ अपने असाधारण आकार, लंबी आयु और हवाई जड़ों के कारण पेड़ों का राजा कहलाता है. इसकी शाखाओं से निकलने वाली जड़ें जमीन में पहुंचकर नए तनों का रूप ले लेती हैं, जिससे एक ही पेड़ धीरे-धीरे एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है. जहां भी बरगद उगता है, वहां यह छाया, ठंडक और जीवन का केंद्र बन जाता है. यही कारण है कि अनगिनत पक्षी, जानवर और कीट इसे अपना घर बनाते हैं और इसे शाही दर्जा प्राप्त है.

3. क्यों महत्वपूर्ण है बरगद का पेड़?

क्यों महत्वपूर्ण है बरगद का पेड़?
3

बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेंसिस (Ficus benghalensis) है. यह अंजीर कुल का वृक्ष है और अपनी हवाई जड़ों के लिए जाना जाता है. बरगद मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है. यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छे से पनपता है और अक्सर गांवों, सड़कों के किनारे, मंदिरों और खुले मैदानों में देखने को मिलता है.

4.बरगद का सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व

बरगद का सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व
4

बरगद का वृक्ष भारतीय संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं में विशेष स्थान रखता है. इसे अमरता, ज्ञान, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में बरगद का उल्लेख मिलता है. इसी महत्व के कारण बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है, जो देश की एकता, सहनशीलता और दीर्घायु का प्रतीक है.

5.लंबे समय तक जिंदा रहता है बरगद का पेड़

लंबे समय तक जिंदा रहता है बरगद का पेड़
5

बरगद के पेड़ बेहद लंबे समय तक जीवित रहते हैं. भारत में कई ऐसे प्राचीन बरगद मौजूद हैं, जिनकी आयु 200 से 300 साल या उससे भी अधिक मानी जाती है. यही दीर्घायु, विशालता और जीवनदायिनी प्रकृति इसे वास्तव में पेड़ों का राजा बनाती है.

