धरती का सबसे शाही वृक्ष, जानें किस पेड़ को कहते हैं King of Trees

2 . किस पेड़ को मिला है राजा का दर्जा?

बरगद का पेड़ अपने असाधारण आकार, लंबी आयु और हवाई जड़ों के कारण पेड़ों का राजा कहलाता है. इसकी शाखाओं से निकलने वाली जड़ें जमीन में पहुंचकर नए तनों का रूप ले लेती हैं, जिससे एक ही पेड़ धीरे-धीरे एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है. जहां भी बरगद उगता है, वहां यह छाया, ठंडक और जीवन का केंद्र बन जाता है. यही कारण है कि अनगिनत पक्षी, जानवर और कीट इसे अपना घर बनाते हैं और इसे शाही दर्जा प्राप्त है.