जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 25, 2025, 03:02 PM IST
1.सोनम वांगचुक पर लगा हिंसा भड़काने का आरोप
लद्दाख के एक इंजीनियर, शिक्षक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर लद्दाख में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है. साल 2019 में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया था. इससे लद्दाख के लोगों में राजनीतिक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.
2.सोनम वांगचुक की सरकार से क्या है मांग?
सोनम वांगचुक भी ऐसे ही आंदोलन के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति बनकर उभरे. वांगचुक ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की पैरवी शुरू की ताकि इस क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता मिल सके और इसकी संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा हो सके. उनके अभियान में 2020 तक भूख हड़ताल भी शामिल था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा.
3.स्कूल में फिसड्डी माने जाते थे सोनम वांगचुक
सोनम वांगचुक का जन्म साल 1966 में उलेयटोकपो नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था. अपने गांव में स्कूल की कमी के कारण वह 9 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा पाए. फिर उन्हें पढ़ाई के लिए अपना गांव छोड़कर श्रीनगर जाना पड़ा. स्कूल में उनके सहपाठी और शिक्षक जिस भाषा में बात करते थे, वह उन्हें समझ में नहीं आती थी. ऐसे में उनकी चुप्पी को उनकी अक्षमता मान लिया गया.
4.एनआईटी श्रीनगर से की है इंजीनियरिंग
बाद में सोनम वांगचुक ने स्कूल के उन साल को अपने जीवन का सबसे काला अध्याय बताया. साल 1987 में वांगचुक ने श्रीनगर के नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बीटेक की डिग्री हासिल की. अपने करियर को चुनने को लेकर पिता से मतभेद की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाना पड़ा.
5.लद्दाख में बच्चों के लिए बनाया खास स्कूल
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वांगचुक लद्दाख वापस चले गए और साल 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) की स्थापना की. इसका उद्देश्य स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना था जिससे इसे लद्दाख में सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से अधिक उपयुक्त बनाया जा सके.
6.फ्रांस से की आर्किटेक्चर की पढ़ाई
कई साल बाद उन्होंने फ्रांस के ग्रेनोबल में क्रेटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अर्थन आर्किटेक्चर की पढ़ाई की जिससे लद्दाख में उनके किए गए कामों में उन्हें काफी मदद मिली. उनके सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक आइस स्तूप है. लद्दाख में गर्मियों में ज़्यादा पानी नहीं होता. वांगचुक ने सर्दियों के पानी को इकट्ठा करने के लिए कोन के आकार के आकार के बर्फ के ढेर जैसे दिखने वाले आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए.
7.पर्यावरणीय मुद्दों पर उठाते रहते हैं आवाज
ये ग्लेशियर बसंत और गर्मियों में पिघलते हैं जिससे किसानों को उस समय पानी मिलता है जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. इस विचार को दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से होने वाली पानी की कमी से निपटने के एक किफायती उपाय के रूप में देखा जा रहा है. इसके अलावा वांगचुक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए भी आवाज उठाते रहते हैं.
