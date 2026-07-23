'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jul 23, 2026, 12:43 PM IST
1.क्यों चर्चा में हैं असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत?
CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आई थीं. लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इस घटना तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह एक ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने बचपन से लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को करीब से देखा और उसी ने उन्हें वर्दी पहनकर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया.
(All Image Credit: Sonia Sehrawat Social Media)
2.लड़कियों के खिलाफ भेदभाव ने वर्दी पहनने को किया प्रेरित
हरियाणा में पली-बढ़ीं सोनिया ने NCC से अपने सैन्य सफर की शुरुआत की और आगे चलकर UPSC CAPF परीक्षा पास करके CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनीं. विन लाइफ लाइक अ वॉरियर पॉडकास्ट में अपने सफर के बारे में बात करते हुए सोनिया ने बताया कि उनके परिवार में उनके दादा और पिता दोनों आर्मी में रह चुके हैं. वह दो भाइयों के साथ बड़ी हुईं. परिवार में आर्मी में करियर को लेकर लड़कों को प्राथमिकता दिए जाने की सोच ने उनके मन पर गहरा असर डाला.
3.परिवार की बातों से अलग रास्ता चुनने के लिए हुईं प्रेरित
उनके दादा अक्सर उनके भाई को पायलट बनाने की बात करते थे, जबकि सोनिया को लेकर उनकी सोच थी कि उन्हें शादी के बाद दूसरे परिवार में जाना है. इन अनुभवों ने उनके मन पर गहरा असर डाला और उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि वह अपने लिए एक अलग रास्ता चुनेंगी. उन्होंने वर्दी वाली सेवाओं में करियर बनाने का फैसला किया और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली गईं.
4.NCC ने बदली करियर की दिशा
उनके करियर में एनसीसी की काफी भूमिका रही. उन्होंने बताया कि NCC से जुड़ने के बाद उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और सैन्य प्रशिक्षण का अनुभव मिला. इस दौरान उन्हें वर्दीधारी सेवाओं की कार्यप्रणाली को भी करीब से समझने का मौका मिला और उनका आत्मविश्वास बढ़ा. NCC का अनुभव उनके लिए एक ऐसा पड़ाव साबित हुआ, जिसने उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में करियर बनाने के अपने फैसले को और मजबूत करने में मदद की.
5.यूपीएससी की कठिन परीक्षा क्रैक कर बनीं अधिकारी
इसके बाद सोनिया ने यूपीएससी की CAPF असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा की तैयारी की. कड़ी मेहनत और लगातार तैयारी के बाद उन्होंने यह परीक्षा पास की और CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपनी सेवा शुरू की. इस तरह एक ऐसे परिवार से आने वाली लड़की, जहां कभी लड़कों को आर्मी में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था, खुद वर्दी पहनकर अधिकारी बनी.