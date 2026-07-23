'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी

2 . लड़कियों के खिलाफ भेदभाव ने वर्दी पहनने को किया प्रेरित

2

हरियाणा में पली-बढ़ीं सोनिया ने NCC से अपने सैन्य सफर की शुरुआत की और आगे चलकर UPSC CAPF परीक्षा पास करके CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनीं. विन लाइफ लाइक अ वॉरियर पॉडकास्ट में अपने सफर के बारे में बात करते हुए सोनिया ने बताया कि उनके परिवार में उनके दादा और पिता दोनों आर्मी में रह चुके हैं. वह दो भाइयों के साथ बड़ी हुईं. परिवार में आर्मी में करियर को लेकर लड़कों को प्राथमिकता दिए जाने की सोच ने उनके मन पर गहरा असर डाला.