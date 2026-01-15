FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

Photos
एजुकेशन

एजुकेशन

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

नेशनल आर्मी डे के खास मौके पर हम आपको बताएंगे कि देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा Indian Army और कौन-कौन सी अहम जिम्मेदारियां निभाती है....

जया पाण्डेय | Jan 15, 2026, 01:25 PM IST

1.देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा और क्या जिम्मेदारियां निभाती है Indian Army?

देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा और क्या जिम्मेदारियां निभाती है Indian Army?
1

आज पूरा देश नेशनल आर्मी डे मना रहा है. हर साल 15 जनवरी को यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना की कमान पहली बार एक भारतीय कमांडर-इन-चीफ जनरल के.एम. करियप्पा को सौंपी गई थी. इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे कि देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा Indian Army और कौन-कौन सी अहम जिम्मेदारियां निभाती है. इन कामों में सेना के जवानों को अक्सर कोई खास प्रशंसा नहीं मिलती, लेकिन वे बिना रुके लगातार देश की सेवा में लगे रहते हैं.

(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

2.1. आपदा के समय बनते हैं देवदूत

1. आपदा के समय बनते हैं देवदूत
2

बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसी भी राज्य के लिए बड़ी चुनौती होती हैं. ऐसे हालात में सड़कें टूट जाती हैं, संचार व्यवस्था ठप हो जाती है और लोगों में डर फैल जाता है. इसी समय Indian Army की टुकड़ियां सबसे पहले मौके पर पहुंचती हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू करती हैं. चाहे पहाड़ों में फंसे लोग हों या शहरों में जलभराव, सेना हेलीकॉप्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, गोताखोर और मेडिकल टीम को तुरंत तैनात करती है. कई बार तो प्रशासन के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ही सेना हालात संभाल लेती है.

3.2. चुनाव के दौरान रहती है पूरी तरह मुस्तैद

2. चुनाव के दौरान रहती है पूरी तरह मुस्तैद
3

भारत में चुनाव एक बड़ा लोकतांत्रिक पर्व होते हैं. दूरदराज के गांव, संवेदनशील इलाके और लंबी वोटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित बनाए रखना आसान नहीं होता. ऐसे में राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के दौरान सेना के जवान प्रशासन की मदद के लिए तैनात किए जाते हैं. उनकी मौजूदगी से मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से पूरा हो पाता है. यह एक जिम्मेदारी भरा काम है जिसे सेना पूरी गंभीरता और संयम के साथ निभाती है.

4.3. दूरदराज इलाकों में सड़कें और पुल बनाना

3. दूरदराज इलाकों में सड़कें और पुल बनाना
4

देश के कई दुर्गम इलाकों में सड़कें, पुल और हवाई पट्टियां Indian Army की मदद से ही बन पाई हैं. सेना की इंजीनियरिंग इकाइयां कठिन पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में भी निर्माण कार्य करती हैं. इन परियोजनाओं का फायदा सिर्फ रक्षा को नहीं बल्कि आम लोगों को भी मिलता है. इससे गांव शहरों से जुड़ते हैं, इलाज और शिक्षा तक पहुंच आसान होती है और अलग-थलग पड़े इलाकों का विकास होता है.

5.4. इंसानों के साथ-साथ जानवरों की भी मदद

4. इंसानों के साथ-साथ जानवरों की भी मदद
5

आपदा प्रभावित क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों में Indian Army पशु चिकित्सा शिविर भी लगाती है. कई परिवारों की आजीविका पशुओं पर निर्भर होती है और जानवरों को बचाना उनके जीवन को बचाने जैसा होता है. ये काम भले ही सुर्खियों में न आएं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका बहुत बड़ा असर होता है. यह सेवा भावना का ऐसा उदाहरण है, जो ड्यूटी की सीमाओं से कहीं आगे जाता है.

6.5. पड़ोसी देशों की भी करती है मदद

5. पड़ोसी देशों की भी करती है मदद
6

Indian Army सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. जरूरत पड़ने पर उसने कई बार पड़ोसी देशों की भी मदद की है. भूकंप राहत, मेडिकल सहायता, लोगों की सुरक्षित निकासी और जरूरी सामान पहुंचाने में सेना ने अहम भूमिका निभाई है. इतना ही नहीं बांग्लादेश की मुक्ति में भी भारतीय सेना का बड़ा योगदान रहा है. ये मिशन किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि मानवीय आधार पर किए जाते हैं, ताकि संकट के समय आम लोगों की जिंदगी को संभाला जा सके.

