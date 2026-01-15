बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

1 . देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा और क्या जिम्मेदारियां निभाती है Indian Army?

1

आज पूरा देश नेशनल आर्मी डे मना रहा है. हर साल 15 जनवरी को यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना की कमान पहली बार एक भारतीय कमांडर-इन-चीफ जनरल के.एम. करियप्पा को सौंपी गई थी. इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे कि देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा Indian Army और कौन-कौन सी अहम जिम्मेदारियां निभाती है. इन कामों में सेना के जवानों को अक्सर कोई खास प्रशंसा नहीं मिलती, लेकिन वे बिना रुके लगातार देश की सेवा में लगे रहते हैं.

(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)