जिस IITian को एलन मस्क ने किया था फायर उसने शुरू किया नया Startup, जानें Parag Agrawal की कमबैक स्टोरी

4 . आईआईटी के बाद इस विदेशी यूनिवर्सिटी से की पीएचडी

4

साल 2005 में पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की. इसके तुरंत बाद वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए. यहां उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान की अग्रणी जेनिफर विडोम के मार्गदर्शन में डेटा मैनेजमेंट में अनिश्चितता पर रिसर्च किया और 2012 में उनकी पीएचडी थीसिस प्रकाशित हुई.