जिस IITian को एलन मस्क ने किया था फायर उसने शुरू किया नया Startup, जानें Parag Agrawal की कमबैक स्टोरी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 17, 2025, 04:23 PM IST
1.पराग अग्रवाल ने शुरू किया नया स्टार्टअप
सिलिकॉन वैली में एक जाना-पहचाना नाम फिर से सुर्खियों में है. एलन मस्क ने जिस पराग अग्रवाल को ट्विटर के सीईओ पोस्ट से फायर किया था, वह तीन साल बाद एक नए साहसिक उद्यम के साथ फिर से उभरे हैं. 2023 में स्थापित उनकी कंपनी पैरेलल वेब सिस्टम्स इंक. पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में धूम मचा रही है.
2.काफी पढ़े-लिखे परिवार से आते हैं पराग
पराग अग्रवाल का जन्म राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था. वे ऐसे परिवार में पले-बढ़े, जहां पढ़ाई-लिखाई को काफी महत्व दिया जाता था. उनके पिता भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग में सीनियर ऑफिसर थे जबकि उनकी मां मुंबई के वीरमाता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इकोनॉमी पढ़ाती हैं.
3.इस स्कूल से पढ़े हैं पराग अग्रवाल
पराग अग्रवाल ने 2001 में मुंबई के एटॉमिक एनर्जी जूनियर कॉलेज से अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की. इससे पहले उन्होंने कुछ समय तक एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 से भी शिक्षा हासिल की थी. उन्होंने तुर्की के अंताल्या में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर काफी ख्याति हासिल की.
4.आईआईटी के बाद इस विदेशी यूनिवर्सिटी से की पीएचडी
साल 2005 में पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की. इसके तुरंत बाद वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए. यहां उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान की अग्रणी जेनिफर विडोम के मार्गदर्शन में डेटा मैनेजमेंट में अनिश्चितता पर रिसर्च किया और 2012 में उनकी पीएचडी थीसिस प्रकाशित हुई.
5.2011 में ट्विटर से जुड़े थे पराग
ट्विटर सीईओ बनने से पहले पराग अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू रिसर्च में शोध इंटर्नशिप के ज़रिए अपने कौशल को निखारा. 2011 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर से जुड़ने के बाद उन्होंने तेज़ी से तरक्की की और 2017 में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनने के बाद नवंबर 2021 में सीईओ बने.
6.2022 में एलन मस्क ने नौकरी से निकाला
ट्विटर में सीईओ के तौर पर उनका सफर बेहद छोटा रहा. अक्टूबर 2022 में एलन मस्क के ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. अब पराग अग्रवाल एआई की फील्ड में पैरेलल नाम की कंपनी से अपना लोहा मनवा चुके हैं.
7.टेक्नोलॉजी के बाद एआई में भी रचा इतिहास
एक ऐसा टेक्नोलॉजिस्ट जो कभी दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में से एक में टॉप पोस्ट पर था, उसका एआई के क्षेत्र में फिर से उभरना न केवल उनके लचीलेपन को दर्शाता है बल्कि एक मज़बूत शैक्षिक आधार के स्थायी मूल्य को भी दर्शाता है.
