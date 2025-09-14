वो IITian जिसने गंगा के कचरे को बनाई महिलाओं के 'कमाई की मशीन', बीटेक कर यूं IAS बने थे अक्षत वर्मा

जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!
जया पाण्डेय | Sep 14, 2025, 12:45 PM IST
1.गंगा घाट के किनारे पड़े कपड़ों के ढेर की समस्या
वाराणसी जहां लाखों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचती है, वहीं घाटों पर पड़े बेकार कपड़ों के ढेर लंबे समय से एक बड़ी चुनौती बने हुए थे. इससे न सिर्फ नदी का पानी बहने से रुकता था बल्कि जानवरों के लिए खतरा था जो इस कचरे को खा सकते थे.
2.कचरा और रोजगार, एक तीर से दो निशाने
अधिकतर लोगों को गंगा के किनारे के कपड़े के ढेर समस्या नजर आते तो आईएएस अधिकारी अक्षत वर्मा ने इसमें संभावनाएं दिखीं. उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न इससे बैग बनाए जाएं. होप वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्होंने अपने इस सुझाव को हकीकत का आकार दिया और सैकड़ों महिलाओं की आजीविका का सहारा बने.
3.अयोध्या के निवासी हैं आईएएस अक्षत वर्मा
आईएएस अक्षत वर्मा फिलहाल वाराणसी के नगर निगम आयुक्त हैं. वह राम की नगरी अयोध्या के निवासी हैं और यहीं से उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई हुई है. साल 2012 में उन्होंने आईआईटी रुड़की से अपना बीटेक पूरा किया.
4.चीनी यूनिवर्सिटी से किया इंटर्नशिप
बी.टेक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने चीन के बीजिंग जियाओतोंग यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी की. इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अक्षत वर्मा सड़क परिवहन मंत्रालय में सहायक अभियंता बन गए.
5.यूपीएससी क्रैक कर पहले IRS और फिर बने IAS
इसके साथ ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी. सबसे पहले उन्होंने परीक्षा पास की और 2015 में 667वीं रैंक हासिल करके आईआरएस के पद पर चयनित हुए. इसके बाद उन्होंने आयकर विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर काम किया.
6.साल 2017 में बने आईएएस अधिकारी
लेकिन उनका सपना आईएएस था और इसीलिए आईआरएस में चयनित होने के बाद भी वे रुके नहीं और यूपीएससी की तैयारी जारी रखी. उन्होंने एक बार फिर सिविल सेवा परीक्षा पास की और 2017 बैच के आईएएस अधिकारी बन गए.
7.हर पोस्टिंग पर मिली तारीफ
27 अप्रैल 2018 को उन्होंने शाहजहांपुर जिले में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला. इसके बाद शासन ने उन्हें उन्नाव जिले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती मिली. साल 2021 से वह सीतापुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात किए गए. अक्षत वर्मा ने जिस भी पद पर काम किया, वहां जमकर वाहवाही लूटी.
