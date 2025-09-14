वो IITian जिसने गंगा के कचरे को बनाई महिलाओं के 'कमाई की मशीन', बीटेक कर यूं IAS बने थे अक्षत वर्मा

2 . कचरा और रोजगार, एक तीर से दो निशाने

अधिकतर लोगों को गंगा के किनारे के कपड़े के ढेर समस्या नजर आते तो आईएएस अधिकारी अक्षत वर्मा ने इसमें संभावनाएं दिखीं. उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न इससे बैग बनाए जाएं. होप वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्होंने अपने इस सुझाव को हकीकत का आकार दिया और सैकड़ों महिलाओं की आजीविका का सहारा बने.