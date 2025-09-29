वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

1 . कौन हैं आईएफएस क्षितिज त्यागी?

हाल ही में IFS अधिकारी क्षितिज त्यागी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सेशन के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था. उन्होंने पड़ोसी देश पर अपने ही लोगों पर बमबारी करने और भारत पर निराधार आरोप लगाने के लिए मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.