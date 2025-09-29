FacebookTwitterYoutubeInstagram
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

एजुकेशन

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

आज हम आपको बताएंगे कि IFS क्षितिज त्यागी कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका आईआईटी से इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी क्रैक करके भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बनने का सफर कैसा रहा है?

जया पाण्डेय | Sep 29, 2025, 09:45 AM IST

1.कौन हैं आईएफएस क्षितिज त्यागी?

कौन हैं आईएफएस क्षितिज त्यागी?
1

हाल ही में IFS अधिकारी क्षितिज त्यागी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सेशन के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था. उन्होंने पड़ोसी देश पर अपने ही लोगों पर बमबारी करने और भारत पर निराधार आरोप लगाने के लिए मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.

2.UN में करवाई पाकिस्तान की बोलती बंद

UN में करवाई पाकिस्तान की बोलती बंद
2

आज हम आपको बताएंगे कि IFS क्षितिज त्यागी कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका आईआईटी से इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी क्रैक करके भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बनने का सफर कैसा रहा है?

3.आईआईटी खड़गपुर से की है पढ़ाई

आईआईटी खड़गपुर से की है पढ़ाई
3

IFS क्षितिज त्यागी का एकेडमिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से थर्मल एनर्जी एंड एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एमटेक किया है.  वे अपने राजनयिक कैरियर में एक मजबूत शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि लेकर आए हैं.

4.विदेश मंत्रालय में 13 साल का कार्यकाल

विदेश मंत्रालय में 13 साल का कार्यकाल
4

विदेश मंत्रालय में उनके 13 साल के कार्यकाल में लिस्बन, ब्रासिलिया, काहिरा और नई दिल्ली में कई अहम पदों पर काम किया है. यहां उन्होंने उप सचिव और विशेष कार्य अधिकारी के रूप में प्रेस संबंधों को संभाला.
 

TRENDING NOW

5.इन 5 भाषाओं के एक्सपर्ट हैं क्षितिज त्यागी

इन 5 भाषाओं के एक्सपर्ट हैं क्षितिज त्यागी
5

जनवरी 2024 से क्षितिज त्यागी जिनेवा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज रहे हैं. वह अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पुर्तगाली और अरबी भाषा में निपुण रहे हैं. उनकी भाषाई बहुमुखी प्रतिभा उनकी कूटनीतिक प्रभावकारिता को बढ़ाती है.

6.यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणास्रोत हैं IFS क्षितिज त्यागी

यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणास्रोत हैं IFS क्षितिज त्यागी
6

यूपीएससी क्रैक करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और विदेश सेवा संस्थान में उनके प्रशिक्षण ने उन्हें वैश्विक मंच पर भारत के हितों के एक सशक्त प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है. आज उनकी कहानी लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणास्रोत है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

