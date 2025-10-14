वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
Ind vs Wi 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, एक टीम के खिलाफ जीती सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज
Diabetes Risk: मीठा-चीनी छोड़ने के बाद भी शुगर नहीं हो रहा कम, तो ये गलतियां डायबिटीज बढ़ा रही हैं
Dhanteras Diwali 2025: इस दिन है धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज का त्योहार, जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है दवाओं का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत
किन लोगों के खून के प्यासे होते हैं मच्छर, आखिरकार चल गया पता कि इन्हें क्या चीज करती है आकर्षित
बहुत ज्यादा चिकन खाने से बढ़ता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और रिसर्च का दावा
Bihar Election 2025: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने चुनाव में ठोकी ताल, भाकपा के टिकट पर पटना के दीघा से लड़ेंगी चुनाव
White Hair Remedy: सफेद बाल को ये 3 नेचुरल फॉर्मूले देंगे डार्क ब्राउन टोन, नहीं पड़ेगी कभी कैमिकल हेयर डाई की जरूरत
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में जल्द होगी ठंड की एंट्री, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 14, 2025, 11:38 AM IST
1.22 साल की उम्र में डिप्टी कलेक्टर बनीं हर्षिता दवे
ऐसी दुनिया में जहां अक्सर महत्वाकांक्षा पर संदेह हावी हो जाता है, जहां बाधाएं बहुत हैं और अवसर कम, कुछ व्यक्ति अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प की ज्वाला से आगे बढ़ते रहते हैं. ऐसी ही एक कहानी हर्षिता दवे की भी है जिन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में MPPSC-2024 में 5वीं रैंक हासिल करके और परीक्षा की महिला टॉपर बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है.
2.क्या है हर्षिता के माता-पिता का प्रोफेशन?
हर्षिता एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जहां शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का गहरा प्रभाव है. उनके पिता डॉ. विकास दवे साहित्य अकादमी के डायरेक्टर हैं और उनकी माँ सुनीता दवे एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी की टीचर हैं. उनके बड़े भाई हार्दिक दवे एक न्यूज़ एंकर हैं. हर्षिता की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर और माधव विद्यापीठ में हुई है.
3.दादी ने हर्षिता के दिल में बोया अफसर बनने का सपना
छोटी उम्र से ही मंचों ने हर्षिता को आकर्षित किया और वह अंतरराष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, भाषण कला और अभिनय में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं. हालांकि प्रशासनिक सेवा में जाने का उनका सपना उनकी दादी सुशीला दवे के अधूरे सपने ने हर्षिता के दिल में बोया. उनकी दादी को 1966 में अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी करनी पड़ी थी लेकिन हर्षिता ने दादी के सपने को पूरा करना अपना मिशन बना लिया.
4.हर्षिता ने इन सब्जेक्ट्स के साथ किया ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन
लगातार अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ हर्षिता ने 11वीं और 12वीं में आर्ट्स की पढ़ाई की और इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया. उन्होंने 2023 में पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया और भारत की सबसे कठिन राज्य सेवा परीक्षाओं में से एक की तैयारी शुरू कर दी.
5.आसान नहीं था MPPSC का सफर
हालांकि हर्षिता की सफलता का रास्ता सीधा नहीं था. उन्होंने एमपीपीएससी 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया. उन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा तो पास कर ली लेकिन मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाईं. कई लोग इस असफलता से उबर नहीं पाते लेकिन हर्षिता ने अपना साहस कम नहीं होने दिया. नए सिरे से ध्यान और लगन के साथ उन्होंने 2024 में अपना दूसरा प्रयास किया. इस बार उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास कर ली बल्कि पांचवीं रैंक लाकर टॉप भी किया.
6.इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती हैं हर्षिता दवे
हर्षिता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और उनके 20 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. अक्सर वह अपनी पोस्ट में फिल्मी डायलॉग्स पर मिमिक्री करते हुए दिखाई देती हैं. हालांकि उन्होंने अपने रील बनाने के शौक को कभी अपनी पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिया और स्कूल से लेकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी तक हमेशा पढ़ाई में अव्वल आईं. आज वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं की प्रेरणास्रोत हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.