वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी

5 . आसान नहीं था MPPSC का सफर

हालांकि हर्षिता की सफलता का रास्ता सीधा नहीं था. उन्होंने एमपीपीएससी 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया. उन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा तो पास कर ली लेकिन मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाईं. कई लोग इस असफलता से उबर नहीं पाते लेकिन हर्षिता ने अपना साहस कम नहीं होने दिया. नए सिरे से ध्यान और लगन के साथ उन्होंने 2024 में अपना दूसरा प्रयास किया. इस बार उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास कर ली बल्कि पांचवीं रैंक लाकर टॉप भी किया.