'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां

6 . 2023 में बनीं वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट

6

उन्होंने दस साल बाद मुंबई से लखनऊ तक एक पूरी तरह से महिला चालक दल के साथ यह कारनामा दोहराया. 2011 में एक आम टिप्पणी यह ​​थी कि महिलाएं रेलवे इंजन नहीं चलातीं. वह 2023 में सोलापुर से सीएसएमटी तक ट्रेन चलाकर पहली महिला वंदे भारत एक्सप्रेस लोको पायलट भी बनीं. अपनी उपलब्धियों के लिए उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हुए हैं.