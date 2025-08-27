किसान का वो बेटा जो अब है मुकेश अंबानी का पड़ोसी, एंटीलिया के बगल में ₹98,00,00000 के आलीशान घर का है मालिक

5 . कितने पढ़े-लिखे हैं एन. चंद्रशेखरन

इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे अब एनआईटी त्रिची के नाम से जाना जाता है, वहां से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर (एमसीए) की डिग्री हासिल की. उन्होंने 1987 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में एक ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया था. 2007 तक वे TCS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) बन गए थे. 2009 में 46 साल की आयु में उन्हें TCS का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया गया, जिससे वे टाटा समूह के इतिहास में सबसे युवा CEO में से एक बन गए. उनके नेतृत्व में TCS दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनियों में से एक बन गई है.