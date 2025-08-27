किसान का वो बेटा जो अब है मुकेश अंबानी का पड़ोसी, एंटीलिया के बगल में ₹98,00,00000 के आलीशान घर का है मालिक

Numerology: बहू नहीं ससुराल में बेटी बनकर रहती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सास के साथ खूब खाती है पटरी
जया पाण्डेय | Aug 27, 2025, 10:33 AM IST
1.कौन है मुकेश अंबानी का पड़ोसी?
तमिलनाडु के मोहनुर नाम के छोटे से गांव के किसान परिवार ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा एक दिन भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के सबसे ऊंचे पद पर बैठेगा. आज वही बच्चा एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी का पड़ोसी है और ₹98,00,00000 के आलीशान घर का मालिक है.
2.टाटा सन्स की कमान सभाल रहे एन. चंद्रशेखरन
टाटा का नाम भरोसे, विश्वसनीयता और उत्कृष्टता का पर्याय है. रतन टाटा के एक विश्वसनीय सहयोगी एन. चंद्रशेखरन अब इसकी कमान संभाल रहे हैं. सुइयों से लेकर हवाई जहाज तक, और सड़कों से लेकर समुद्र तक यह कंपनी लगभग हर बिजनेस में दिग्गज है. टाटा ने इस विशाल साम्राज्य का नेतृत्व एक किसान के बेटे को सौंपा है जो कभी कंपनी में ट्रेनी के रूप में शामिल हुआ था और आज वही पूरे टाटा ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है.
3.रतन टाटा ने जताया था एन. चंद्रशेखरन पर भरोसा
एन. चंद्रशेखरन का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं. भले ही उनके पास टाटा का नाम न हो लेकिन रतन टाटा ने उन पर पूरा भरोसा रखा. चंद्रशेखरन का जन्म तमिलनाडु में एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने कड़ी मेहनत, दृढ़ इच्छाशक्ति और रचनात्मक सोच के बल पर कॉरपोरेट जगत में तरक्की की. अब वे भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका मूल्य 303 अरब डॉलर (लगभग 30.37 लाख करोड़ रुपये) से ज़्यादा है.
4.मुंबई में 98 करोड़ रुपये के आलीशान डुप्लेक्स में रहते हैं
एन. चंद्रशेखरन मुंबई में 11.47 मिलियन डॉलर (लगभग 98 करोड़ रुपये) मूल्य के एक आलीशान डुप्लेक्स में रहते हैं. यह डुप्लेक्स मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बहुत पास है. चंद्रशेखरन का पालन-पोषण एक साधारण किसान परिवार में हुआ और उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की. चंद्रशेखरन एक मेधावी छात्र थे. उन्होंने कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई जारी रखी, यहां से उन्होंने अप्लाइड साइंस से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
5.कितने पढ़े-लिखे हैं एन. चंद्रशेखरन
इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे अब एनआईटी त्रिची के नाम से जाना जाता है, वहां से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर (एमसीए) की डिग्री हासिल की. उन्होंने 1987 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में एक ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया था. 2007 तक वे TCS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) बन गए थे. 2009 में 46 साल की आयु में उन्हें TCS का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया गया, जिससे वे टाटा समूह के इतिहास में सबसे युवा CEO में से एक बन गए. उनके नेतृत्व में TCS दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनियों में से एक बन गई है.
6.कितना है टाटा सन्स का कुल रेवेन्यू?
टाटा पावर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार फिलहाल एन. चंद्रशेखरन टाटा संस के बोर्ड के अध्यक्ष हैं. यह कंपनी 100 से ज़्यादा टाटा ऑपरेटिंग कंपनियों की होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर है, जिनका कुल एनुअल रेवेन्यू 150 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है. वे अक्टूबर 2016 में टाटा संस के बोर्ड में शामिल हुए और जनवरी 2017 में उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया.
7.टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में 30 साल तक दी सेवा
टाटा संस के अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) में 30 साल तक सेवा की जिसमें 2017 तक 8 साल मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक (CEO&MD) के रूप में कार्य करना शामिल है.
8.कितना है एन. चंद्रशेखरन का सालाना वेतन?
वर्तमान में एन. चंद्रशेखरन भारत में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले अधिकारियों में से एक हैं, जिनका सालाना वेतन $16.27 मिलियन (लगभग ₹135 करोड़) से अधिक और कुल संपत्ति लगभग $100 मिलियन (लगभग ₹855 करोड़) है. उनके पास अब 11.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹98 करोड़) मूल्य का एक आलीशान डुप्लेक्स घर है, जो मुकेश अंबानी के प्रसिद्ध निवास एंटीलिया के बिल्कुल पास स्थित है.
