बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

1 . बिना JEE IIT के इन कोर्स में पाएं एडमिशन

1

जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE को आम तौर पर देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे IIT में बीटेक एडमिशन का मुख्य रास्ता माना जाता है. लेकिन यह समझना जरूरी है कि IIT में सिर्फ डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम ही नहीं होते, बल्कि कई सर्टिफिकेट, ऑनलाइन, एग्जीक्यूटिव और स्किल-बेस्ड कोर्स भी चलते हैं जिनमें दाखिले के लिए JEE स्कोर जरूरी नहीं होता. इन कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स IIT के फैकल्टी से सीख सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं. नीचे ऐसे ही कुछ लोकप्रिय प्रोग्राम्स की जानकारी आसान भाषा में दी जा रही है, जिनमें एडमिशन JEE के बिना भी संभव है.

