बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

जया पाण्डेय | Feb 17, 2026, 06:03 PM IST
1.बिना JEE IIT के इन कोर्स में पाएं एडमिशन
जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE को आम तौर पर देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे IIT में बीटेक एडमिशन का मुख्य रास्ता माना जाता है. लेकिन यह समझना जरूरी है कि IIT में सिर्फ डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम ही नहीं होते, बल्कि कई सर्टिफिकेट, ऑनलाइन, एग्जीक्यूटिव और स्किल-बेस्ड कोर्स भी चलते हैं जिनमें दाखिले के लिए JEE स्कोर जरूरी नहीं होता. इन कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स IIT के फैकल्टी से सीख सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं. नीचे ऐसे ही कुछ लोकप्रिय प्रोग्राम्स की जानकारी आसान भाषा में दी जा रही है, जिनमें एडमिशन JEE के बिना भी संभव है.
2.1. आईआईटी दिल्ली- एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन रोबोटिक्स
IIT Delhi का रोबोटिक्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया एक शॉर्ट-टर्म ऑनलाइन कोर्स है. आम तौर पर यह करीब पांच महीने का होता है और इसमें रोबोटिक्स की बुनियादी समझ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रैक्टिकल यूज पर भी फोकस किया जाता है. इसमें एडमिशन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50 प्रतिशत मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है. लेकिन इसमें JEE स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे कोर्स इंडस्ट्री स्किल बढ़ाने और टेक्नोलॉजी अपडेट रहने में मदद करते हैं.
3.2. आईआईटी गुवाहाटी- जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन
IIT Guwahati के प्रोफेसरों द्वारा चलाए जाने वाले जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे ऑनलाइन कोर्स अक्सर NPTEL प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं. इन कोर्स में जीन स्ट्रक्चर, क्लोनिंग के सिद्धांत, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी और मॉलीक्यूलर बायोलॉजी की आधुनिक तकनीकों को विस्तार से समझाया जाता है. यह कोर्स खास तौर पर बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस या मेडिकल रिसर्च में रुचि रखने वाले ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी माना जाता है और इसमें दाखिले के लिए JEE की जरूरत नहीं होती, केवल विषय में रुचि और बेसिक योग्यता जरूरी होती है.
4.3. आईआईटी खड़गपुर- इंजीनियरिंग मैथ्स
IIT Kharagpur इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जैसे ऑनलाइन कोर्स भी ऑफर करता है, जिनका मकसद छात्रों की गणित की बुनियाद मजबूत करना होता है. इस तरह के कोर्स में कैलकुलस, लीनियर एल्जेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो लगभग हर इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में जरूरी होते हैं. यह कोर्स उन छात्रों के लिए खास मददगार होता है जो हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हों या अपनी एनालिटिकल और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल बेहतर करना चाहते हों. इसमें भी JEE स्कोर की शर्त नहीं रहती.
5.4. आईआईटी मद्रास - थर्मोडायनमिक्स NPTEL
IIT Madras द्वारा थर्मोडायनमिक्स से जुड़े कई ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें क्लासिकल थर्मोडायनमिक्स के नियम, एनर्जी सिस्टम, एंट्रॉपी और मैटेरियल प्रॉपर्टीज जैसे विषय शामिल होते हैं. ये कोर्स इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल फील्ड से जुड़े छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं. ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर करना और इंडस्ट्री में काम आने वाली बेसिक साइंस की समझ मजबूत करना होता है और यहां भी एडमिशन के लिए JEE अनिवार्य नहीं होता.
6.5. आईआईटी बॉम्बे - पायथन प्रोग्रामिंग
IIT Bombay का पायथन प्रोग्रामिंग कोर्स शुरुआती से लेकर कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स तक के लिए बनाया गया है. इसमें बेसिक सिंटैक्स, लॉजिक बिल्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर की शुरुआती समझ और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट के जरिए कोडिंग सिखाई जाती है. यह कोर्स खास तौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं. इस तरह के स्किल-आधारित कोर्स में दाखिला लेने के लिए JEE स्कोर की जरूरत नहीं होती.
